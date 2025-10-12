تداوم اعتراضات در بصره به دلیل کیفیت نامطلوب آب

شهروندان بصره در اعتراض به افزایش میزان شوری آب، خیابان‌های اصلی را مسدود کرده‌اند

58 دقیقه پیش

برای سومین روز متوالی، اعتراضات در استان بصره، در مناطق تمیمیه، حیانیه و اشار ادامه دارد و بخش زیادی از خیابان‌های اصلی مسدود شده‌اند. این اعتراضات در واکنش به وخامت بحران آب صورت گرفته است.

علا تمیمی، یکی از معترضان، اظهار داشت: "ما دوباره به خیابان‌ها آمده‌ایم، همانند روزهای گذشته، به دلیل افزایش میزان شوری آب و ناتوانی نهادهای ذی‌ربط در یافتن راه‌حلی ریشه‌ای. وضعیت غیرقابل تحمل شده است و شهروندان از کمبود آب آشامیدنی و مصرفی مناسب رنج می‌برند."

در همین حال، نیروهای امنیتی با استفاده از خودروهای زرهی، معترضان را متفرق کرده‌اند.

معترضان اعلام کردند که به اعتراضات خود در برابر وخامت بحران آب ادامه خواهند داد؛ بحرانی که طی چند روز گذشته مشکلاتی را در محله‌های مسکونی این منطقه ایجاد کرده است.

ساکنان منطقه از دولت محلی خواستند تا فوراً اقدامات لازم را برای بهبود کیفیت آب و اطمینان از مناسب بودن آن برای مصارف روزانه انجام دهد. آن‌ها همچنین تأکید کردند که اعتراضاتشان تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایشان ادامه خواهد داشت.