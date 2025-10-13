دیپلمات پیشین آمریکا در توییتی، اقلیم کوردستان و رهبری آن را دارای سابقه‌ای درخشان در تقویت روابط مثبت میان ادیان دانست و بر همزیستی عملی در این منطقه تأکید کرد

4 ساعت پیش

زلمای خلیل‌زاد، دیپلمات پیشین آمریکا، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، در توییتی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «اقلیم کوردستان و رهبری آن، سابقه‌ای درخشان و افتخارآمیز در زمینه‌ی تقویت روابط مثبت میان ادیان دارند. برای آن‌ها، همزیستی تنها یک شعار مدرن یا موضوع کنفرانس‌ها نیست.»

وی افزود: «در طول ده‌ها سال گذشته، آن‌ها عملاً ثابت کرده‌اند که ادیان مختلف را نجات داده، محافظت کرده و پناه داده‌اند؛ حتی اگر این رویکرد در بسیاری از شرایط خطرناک و دشوار بوده باشد.»

خلیل‌زاد به عنوان یکی از زنده‌ترین نمونه‌ها اشاره کرد که در دوران سختی، اقلیم کوردستان مجبور شد آغاز سال تحصیلی جدید را به تعویق بیندازد، تنها به این دلیل که کلاس‌های درس به پناهگاهی برای خانواده‌های مسیحی فراری از ظلم و خشونت تبدیل شوند.

این دیپلمات آمریکایی در پایان اظهار داشت: «در این روزگار، بسیاری از افراد به راحتی از عبارت "رواداری" استفاده می‌کنند، اما من به دوستان کوردم افتخار می‌کنم که عملاً به تمام جهان نشان داده‌اند این کلمه در واقع به چه معناست.»