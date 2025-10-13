اخبار

هیئتی از دولت اقلیم کوردستان برای گسترش روابط با یونسکو به پاریس سفر کرد

هیئتی از دولت اقلیم کوردستان به ریاست سفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی، با هدف توسعه‌ی همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، علم و میراث فرهنگی، در پاریس با مقامات یونسکو دیدار می‌کند

کوردستان

هیئتی از دولت اقلیم کوردستان، به ریاست سفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی، به منظور گسترش روابط میان کوردستان و یونسکو در حوزه‌های آموزش، علم و میراث فرهنگی، در پاریس حضور دارد و قرار است با مقامات عالی‌رتبه‌ی یونسکو دیدار و گفت‌وگو کند.

قرار است فردا سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، در مراسمی، توافق‌نامه‌ی تفاهم میان شرکت "کار" و یونسکو به امضا برسد. شرکت "کار" یک شرکت بخش خصوصی است که از سال ۲۰۱۴ با یونسکو برای بازسازی قلعه‌ی اربیل همکاری می‌کند و تاکنون بیش از سه میلیون دلار برای مرمت این قلعه هزینه کرده است.

یونسکو از سال ۲۰۱۴ قلعه‌ی اربیل را در فهرست میراث جهانی خود قرار داده و از آن زمان بر روند بازسازی آن نظارت می‌کند. دولت اقلیم کوردستان، آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا نیز در کنار شرکت "کار" برای مرمت قلعه‌ی اربیل همکاری کرده‌اند.

با نظارت مستقیم مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، عملیات بازسازی قلعه‌ی اربیل به منظور حفظ مکان‌ها و میراث فرهنگی و تاریخی کوردستان در حال انجام است و تا کنون ۹۵ درصد از این کارها به اتمام رسیده است.

قلعه‌ی اربیل با مساحت ۱۱۰ هزار متر مربع و شامل ۵۰۶ خانه، قرار است در فرآیند بازسازی خود، چایخانه‌ی فرهنگی، رستوران، هتل و فروشگاه‌های صنایع دستی سنتی را در خود جای دهد تا به بهترین شکل ممکن به روی گردشگران گشوده شود.

 
 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment