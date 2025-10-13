1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که تاکنون حدود صد مورد تخلف انتخاباتی ثبت کرده‌اند.

امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، به کوردستان۲۴ گفت:«تاکنون ۲۹۲ مورد تخلف انتخاباتی در جریان کارزار تبلیغات ثبت شده و متخلفین به پرداخت جریمه مالی مجازات می‌شوند.»

وی افزود:«۹۲ مورد از تخلفات مربوط به نامزدهای مرد و ۴۲ مورد دیگر مربوط به نامزدهای زن بوده، ۵۴ مورد نیز مربوط به شعارهای تبلیغاتی بوده ‌است.»

کارزار تبلیغات انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق از ۳ اکتبر آغاز شده و تا ۸ نوامبر ادامه خواهد داشت.

بیش از هفت هزار نامزد در این رقابت‌های انتخاباتی که قرار است ۱۱ نوامبر برگزار شود، مشارکت دارند.

ب.ن