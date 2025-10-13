مسرور بارزانی در کمپین انتخاباتی شهر دهوک : نبرد برای دفاع از حقوقمان را در بغداد ادامە میدهیم
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان در کمپین انتخاباتی دهوک تاکید کرد که این حزب برای دفاع از دستاوردها و حقوق قانونی مردم کوردستان، نیازمند کسب بزرگترین پیروزی در سطح عراق است
مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، روز یکشنبه در مراسم آغاز کمپین انتخاباتی این حزب برای انتخابات پارلمان فدرال عراق در استان دهوک، اعلام کرد که پارت دموکرات به پشتوانهی مردم و فداکاری پیشمرگان، برای دفاع از حقوق قانونی و دستاوردهای اقلیم کوردستان، مبارزهی خود را به بغداد خواهد برد.
مسرور بارزانی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حضور گستردهی شهروندان گفت: "بسیار خوشحالم که یک سال پس از انتخابات اقلیم کوردستان، این بار برای انتخابات پارلمان فدرال عراق گرد هم آمدهایم و امیدوارم لیست پارت دموکرات (لیست ٢٧٥) این بار نیز به پیروزی بزرگی دست یابد."
لزوم حضوری قدرتمند در بغداد
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان با اشاره به اهمیت این انتخابات اظهار داشت: "اهمیت این انتخابات در این است که ما نمایندگان واقعی مردم کوردستان را به بغداد میفرستیم تا از حقوق قانونی مردم کوردستان دفاع کنند." وی افزود که نامزدهای این حزب، بهترین نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم در بغداد خواهند بود.
وی تصریح کرد که مشارکت در انتخابات یک ضرورت است، زیرا برخی جریانهای دیگر تلاش میکنند جایگاه پارت دموکرات را در نهادهای فدرال تضعیف کنند. به گفتهی وی، تجربهی گذشته نشان داده است که هرگاه نمایندگان واقعی مردم کوردستان در بغداد حضور قدرتمندی نداشته باشند، حقوق قانونی اقلیم کوردستان نقض شده است.
پارت دموکرات کوردستان شکستناپذیر است
مسرور بارزانی با اشاره به سخنان روز گذشتهی بارزانی گفت: "پیام ما این است که پارت دموکرات به دفاع از حقوق مردم کوردستان ادامه میدهد." وی با نقل قولی از بارزانی خطاب به رقبای سیاسی این حزب گفت: "دست از مزاحمت بردارید، چرا که پارت دموکرات شکستناپذیر است."
وی در ادامه افزود: "پارت دموکرات شکست نخواهد خورد، زیرا بارزانی رهبر ماست و راه ما با خون شهدا و فداکاری پیشمرگان قهرمان هموار شده است. تا زمانی که این مردم فداکار پشتیبان ما هستند، پارت دموکرات هرگز شکست نخواهد خورد."
کارنامهی ما، خدمترسانی است
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان با انتقاد از عملکرد برخی طرفهای سیاسی گفت: "برخی افتخارشان این است که مانع اجرای برنامههای دولت اقلیم کوردستان شوند، اما ما افتخار میکنیم که در میدان خدمت به مردم کوردستان هستیم و هرگز بر سر حقوق ملت خود سازش نکردهایم."
وی به تشریح دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان پرداخت و افزود: "با وجود آنکه تنها ۵ درصد از بودجهی عراق به اقلیم کوردستان که ۱۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد اختصاص یافته، ما توانستهایم در زمینههای مختلف به پیشرفتهای چشمگیری دست یابیم." وی به پروژههایی نظیر تأمین برق ٢٤ ساعته، احداث سدها و جادهها، دیجیتالیسازی خدمات دولتی، ارتقای بخش بهداشت و درمان و تقویت زیرساختهای اقتصادی به عنوان نمونههایی از کارنامهی موفق دولت اقلیم کوردستان اشاره کرد.
انتخاب میان خدمت و کارشکنی
مسرور بارزانی از شهروندان خواست تا هنگام رأی دادن، به جای وعدهها، کارنامهی عملی احزاب را ملاک قرار دهند. وی گفت: "این انتخابات، فرصتی برای انتخاب میان خدمتگزاری و کارشکنی است. ما دستاوردهایی برای ارائه داریم، در حالی که دیگران تنها موانع را بر سر راه پیشرفت کوردستان ایجاد کردهاند."
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که نبرد برای دفاع از حقوق مردم کوردستان تنها به داخل اقلیم محدود نمیشود، بلکه باید این مبارزه را در پارلمان عراق نیز با جدیت دنبال کرد و لازمهی این امر، حضور نمایندگانی قدرتمند و متعهد در بغداد است.