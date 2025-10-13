نچیروان بارزانی و رئیس سابق سیآیای بر اهمیت روابط آمریکا و اقلیم کوردستان تاکید کردند
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیآیای، روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان را بررسی کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در دیدار با دیوید پترایوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و از دوستان دیرینه عراق و اقلیم کوردستان، اوضاع عمومی عراق و اقلیم کوردستان و تحولات منطقه را بررسی کردند.
بر پایه بیانیه، دو طرف در خصوص ارزش و اهمیت روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان به عنوان دو همپیمان که منافع مشترک راهبردی دارند و میتوانند در زمینههای مختلف، همکاریهای خود را به پیش ببرند، توافق نظر داشتند.
در بیانیه آمده است:«در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات منطقه تاکید شد. در این خصوص نقش عراق و اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفت که میتوانند به ایجاد روابط و نزدیک کردن منافع مشترک منطقه به هم، از طریق همکاری در بخشهای انرژی و اقتصاد، کمک کنند.»
روند صلح در ترکیه، اوضاع سوریه، خطرات تروریسم و تهدیدات داعش، از دیگر موضوعهای مورد گفتوگو در این دیدار بودند.
ب.ن