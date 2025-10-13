شاخه‌ی نظامی حماس ۱۳ گروگان اسرائیلی دیگر را در خان یونس به صلیب سرخ جهانی تحویل داد و بدین ترتیب، عملیات آزادی تمامی گروگان‌های زنده‌ی اسرائیلی به پایان رسید

4 ساعت پیش

گردان‌های قسام، شاخه‌ی نظامی جنبش حماس، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، ۱۳ گروگان اسرائیلی دیگر را در شهر خان یونس به سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل دادند. با این اقدام، روند آزادی تمامی گروگان‌های زنده‌ی اسرائیلی به پایان رسید.

یک منبع در ارتش اسرائیل اعلام کرد که صلیب سرخ جهانی گروگان‌های آزادشده را تحویل گرفته و آن‌ها اکنون در راه اسرائیل هستند.

از شب گذشته، جمعیت زیادی در مقابل صفحه‌های بزرگ تلویزیون در تل‌آویو گرد آمده و منتظر آزادی گروگان‌های خود بودند. با نمایش صحنه‌های تحویل گروگان‌ها، مردم از خوشحالی فریاد کشیده و کف زدند.

رونی ادری، ۵۴ ساله و از نزدیکان یکی از گروگان‌ها، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مدت‌هاست منتظر این لحظه‌ی بزرگ هستیم، اما هنوز از این بابت که برخی از گروگان‌ها زنده بازنمی‌گردند، غمگینیم. دو سال جنگ ویرانگر به پایان رسید. امروز روز خوبی است.»

بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مرحله‌ی اول توافق آتش‌بس، اسرائیل ۲۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی و ۱۷۰۰ فلسطینی دیگر را آزاد می‌کند و در مقابل، جنبش حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد.