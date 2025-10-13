رئیسجمهور آمریکا: توپ برای رسیدن به هر توافقی در زمین تهران است
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، گفت که پس از پیوستن ایالات متحده به اسرائیل در حمله به سایتهای هستهای جمهوری اسلامی در جریان یک جنگ کوتاه در اوایل امسال، خواهان توافق صلح با ایران است.
ترامپ در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل در مورد ایران، حامی اصلی گروه شبهنظامی فلسطینیِ حماس، گفت:«آنها از دو طرف ضربه خوردند، میدانید که اگر بتوانیم با آنها به توافق صلح برسیم، عالی خواهد بود.»
رئیسجمهور آمریکا پرسید:«آیا از این موضوع خوشحال خواهید شد؟ فکر نمیکنید خوب باشد؟ چون فکر میکنم آنها میخواهند.»
ترامپ گفت که توپ برای رسیدن به هر توافقی در زمین تهران است.
او تاکید کرد:«ما هم وقتی شما آماده باشید، آمادهایم.»
ترامپ همچنین از خروج واشنگتن از توافقی که در زمان باراک اوباما، رئیس جمهور سابق، در مورد برنامه هستهای ایران حاصل شده بود، دفاع کرد، توافقی که مدتها به یک مانع در روابط اسرائیل با ایران تبدیل شده بود.
ترامپ گفت:«من توافق هستهای ایران را فسخ کردم و به انجام این کار بسیار افتخار میکردم.»
او در کنست گفت:«با این حال، حتی برای ایران، که رژیمش این همه مرگ و میر به خاورمیانه وارد کرده، دست دوستی و همکاری باز است.»
او افزود:«آنها میخواهند به توافق برسند و ما خواهیم دید که آیا میتوانیم کاری انجام دهیم یا خیر... نه ایالات متحده و نه اسرائیل هیچ خصومتی با مردم ایران ندارند. ما فقط میخواهیم در صلح زندگی کنیم.»
ایافپی/ب.ن