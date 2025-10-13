آزادی حدود دو هزار زندانی فلسطینی و گروگانهای اسرائیلی در چارچوب توافق آتشبس
در پی توافق آتشبس غزه، اسرائیل حدود دو هزار زندانی فلسطینی را آزاد کرد و حماس نیز تمامی گروگانهای زندهی اسرائیلی را تحویل داد
سازمان امور زندانهای اسرائیل اعلام کرد که حدود دو هزار زندانی، که اکثریت آنها فلسطینی هستند، به عنوان بخشی از توافق آتشبس غزه آزاد شدهاند. همزمان، جنبش حماس نیز تمامی گروگانهای زندهی اسرائیلی را آزاد کرده است.
سازمان امور زندانهای اسرائیل، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیهی خود گفت که ۱ هزار و ۹۶۸ زندانی فلسطینی از سراسر کشور به زندانهای عوفر و کتزیوت در کرانهی باختری منتقل شدهاند.
این سازمان همچنین افزود: "پس از اتمام مراحل لازم در زندانها و دریافت تأییدیهی مقامات سیاسی، تمامی زندانیان از زندان عوفر به سمت کرانهی باختری و قدس شرقی و از زندان کتزیوت به سمت گذرگاه کرم شلوم آزاد شدند."
حماس در این باره آزادی زندانیان، خانوادههایشان و ملت فلسطین را تبریک گفت و اظهار داشت: "این دستاوردی بزرگ در تاریخ مبارزهی مداوم ماست."
همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حماس هر ۲۰ گروگان زندهی اسرائیلی را آزاد کرده و آنها به آغوش خانوادههایشان بازگشتهاند. علاوه بر این، اجساد دو گروگان اسرائیلی نیز در غزه به سازمان صلیب سرخ تحویل داده شده است. ارتش اسرائیل همچنین اشاره کرد که انتظار میرود اجساد دو گروگان دیگر نیز تحویل داده شوند.