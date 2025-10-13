رئیس‌جمهور آمریکا تأیید کرد که روز جمعه‌ی آینده در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواهد بود

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تأکید بر احترام روسیه به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، وی را قادر به نقش‌آفرینی در پایان دادن به جنگ اوکراین دانست و از دیدار قریب‌الوقوع خود با ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنانی برای خبرنگاران در هنگام بازگشتش از شرم‌الشیخ، گفت: "اردوغان فردی است که روسیه به او احترام می‌گذارد." او معتقد است که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، می‌تواند نقشی کمک‌کننده در پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین ایفا کند.

هم‌زمان، رئیس‌جمهور آمریکا تأیید کرد که روز جمعه‌ی آینده در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواهد بود. این خبر پس از آن منتشر شد که زلنسکی خود روز دوشنبه در کی‌یف اعلام کرده بود: "این هفته در واشنگتن با رئیس‌جمهور ترامپ دیدار خواهم کرد."

زلنسکی همچنین اشاره کرد که قصد دارد "مجموعه‌ای از اقدامات" را به رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد دهد و فاش کرد که با نمایندگان "شرکت‌های نظامی" و اعضای کنگره نیز دیدار خواهد کرد. او گفت: "پرسش اصلی «پدافند هوایی» خواهد بود، همراه با گفت‌وگو با شرکت‌های بخش انرژی."

هشدار ترامپ به پوتین

در چند روز گذشته، زیرساخت‌های انرژی اوکراین با حملات جدیدی روبه‌رو شده است که این نگرانی را ایجاد کرده که بسیاری از شهروندان با نزدیک شدن فصل زمستان، از برق و گرما محروم شوند. رئیس‌جمهور اوکراین در دو روز گذشته دو تماس تلفنی با ترامپ برقرار کرده و در آن‌ها به تفصیل درباره‌ی توانایی‌های اوکراین برای حمله‌ی دوربرد گفت‌وگو کرده‌اند. در پی این تماس‌ها، ترامپ روز یکشنبه اشاره کرد که ممکن است به ولادیمیر پوتین هشدار دهد که اگر مسکو به جنگ پایان ندهد، موشک‌های توماهوک به اوکراین خواهند داد.