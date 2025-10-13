احمد شرع: نمیخواهیم بجنگیم
رئیسجمهور سوریه: بمباران کاخ ریاستجمهوری از سوی اسرائیل را اعلام جنگ توصیف کرد
احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، در مصاحبهای با شبکهی سی بی اس نیوز، ضمن تأکید بر عدم تمایل کشورش به جنگ، عقبنشینی اسرائیل از مناطق اشغالی پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ را شرط آرامش دانست و بمباران کاخ ریاستجمهوری را «اعلام جنگ» توصیف کرد.
احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، در مصاحبهای با برنامهی «۶۰ دقیقه» شبکهی خبری سیبیاس آمریکا، اظهار داشت که سوریه شایستهی زندگی در امنیت و آرامش است و تأکید کرد: "این به نفع منطقه و جهان است."
شرع دربارهی روابطشان با اسرائیل، پیامی دوگانه فرستاد و گفت: "ما پس از رسیدنمان به دمشق، هیچ گام خشونتآمیزی علیه اسرائیل برنداشتهایم و نمیخواهیم تهدیدی برای آن کشور یا هیچ کشور دیگری باشیم."
شرع همچنین هشدار تندی دربارهی بمباران کاخ ریاستجمهوری داد و گفت: "این برای ارسال پیام نبود، بلکه هدف از آن اعلام جنگ بود."
رئیسجمهور جدید سوریه شروط آرامش را مشخص کرد و توضیح داد که اگرچه دمشق "خواهان جنگ نیست،" اما "لازم است اسرائیل از هر منطقهای که پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) اشغال کرده است، عقبنشینی کند."
شرع بر گشادهرویی سوریه تأکید کرد و گفت که کشورش "از مشارکتهای بینالمللی که به حاکمیتش احترام میگذارند، استقبال میکند."