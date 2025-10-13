رئیس‌جمهور سوریه: بمباران کاخ ریاست‌جمهوری از سوی اسرائیل را اعلام جنگ توصیف کرد

7 دقیقه پیش

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در مصاحبه‌ای با شبکه‌‌ی سی بی اس نیوز، ضمن تأکید بر عدم تمایل کشورش به جنگ، عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ را شرط آرامش دانست و بمباران کاخ ریاست‌جمهوری را «اعلام جنگ» توصیف کرد.

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در مصاحبه‌ای با برنامه‌ی «۶۰ دقیقه» شبکه‌ی خبری سی‌بی‌اس آمریکا، اظهار داشت که سوریه شایسته‌ی زندگی در امنیت و آرامش است و تأکید کرد: "این به نفع منطقه و جهان است."

شرع درباره‌ی روابطشان با اسرائیل، پیامی دوگانه فرستاد و گفت: "ما پس از رسیدنمان به دمشق، هیچ گام خشونت‌آمیزی علیه اسرائیل برنداشته‌ایم و نمی‌خواهیم تهدیدی برای آن کشور یا هیچ کشور دیگری باشیم."

شرع همچنین هشدار تندی درباره‌ی بمباران کاخ ریاست‌جمهوری داد و گفت: "این برای ارسال پیام نبود، بلکه هدف از آن اعلام جنگ بود."

رئیس‌جمهور جدید سوریه شروط آرامش را مشخص کرد و توضیح داد که اگرچه دمشق "خواهان جنگ نیست،" اما "لازم است اسرائیل از هر منطقه‌ای که پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) اشغال کرده است، عقب‌نشینی کند."

شرع بر گشاده‌رویی سوریه تأکید کرد و گفت که کشورش "از مشارکت‌های بین‌المللی که به حاکمیتش احترام می‌گذارند، استقبال می‌کند."