واکنش تند وزارت امور خارجهی ایران به اظهارات رئیسجمهور آمریکا
وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای تند، اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در شرمالشیخ را محکوم و واشنگتن را به حمایت از تروریسم و بیثباتسازی منطقه متهم کرد
وزارت امور خارجهی ایران، سهشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، در واکنش به سخنان ترامپ دربارهی ایران در شرمالشیخ، اعلام کرد: "آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی تروریسم و حامی رژیم جنایتکار اسرائیل، هیچ حقی برای متهم کردن کشورها ندارد."
این وزارتخانه افزود که آمریکا با حمایت از اسرائیل و ارائهی بیحد و حصر تسلیحات به این رژیم، به بزرگترین عامل بیثباتی و مخل امنیت منطقه تبدیل شده است.
اتهامات متقابل و نقش منطقهای
در همین بیانیه، وزارت امور خارجهی ایران به نقش کشورش در مقابله با داعش اشاره و قاسم سلیمانی را به عنوان نمونهای از مبارزه با این گروه معرفی کرده است. همچنین، آمریکا را به ایجاد داعش متهم کرد.
این وزارتخانه همچنین موضع آمریکا در قبال برنامهی هستهای ایران را "ادعایی بیاساس" خواند و تاکید کرد که هرگز با این سخنان نمیتوانند جنایات مشترک آمریکا و اسرائیل در حملهی به خاک ایران و کشتار فرزندان ایران را پنهان کنند؛ بلکه مسئولیت آمریکا در قبال این همه جنایت سنگینتر شده و کینه و نفرت عمیق سیاستگذاران آمریکا نسبت به ملت ایران را آشکار میسازد.
انتقاد از مواضع آمریکا در قبال برنامه هستهای و صلح
وزارت امور خارجهی ایران از تلاشها و نقش ترامپ انتقاد کرد و بیان داشت که تمایل رئیسجمهور آمریکا به صلح و گفتگو، با رفتارهای او در قبال ملت ایران در تضاد است. در این خصوص اشاره شد: "چگونه میتوان در زمان برگزاری مذاکرات سیاسی، به محل سکونت مردم و تاسیسات هستهای صلحآمیز یک کشور حمله کرد و بیش از هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بیگناه را کشت و سپس ادعای دوستی و صلح داشت؟"
در پایان بیانیهی وزارت امور خارجهی ایران آمده است: "ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و تاریخ غنی خود، اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال برای حفظ عزت و منافع عالی ایران، با شجاعت و بدون تردید، از استقلال خود دفاع میکنیم."