ناتو مانور سالانهی بازدارندگی هستهای خود را آغاز کرد
این رزمایش با نام "استدفاست نون" و با مشارکت ۱۴ کشور عضو و حدود ۴۰ فروند هواپیما، به میزبانی هلند در حال برگزاری است
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مانور سالانه خود را با هدف بازدارندگی هستهای و تحت عنوان "استدفاست نون" (Steadfast Noon) آغاز کرد. این رزمایش هر ساله در ماه اکتبر (مهرماه) برگزار میشود.
ناتو با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هلند میزبان مانور و تمرینات امسال است. پایگاه هوایی "وولکل" (Volkel) به عنوان مقر اصلی این رزمایش تعیین شده است. همچنین، پایگاههای هوایی "کلاین بروگل" (Kleine Brogel) در بلژیک و "لیکنهیث" (Lakenheath) در بریتانیا به عنوان پایگاههای پشتیبانی برای این تمرینات مورد استفاده قرار میگیرند.
در این بیانیه آمده است که حدود ۴۰ فروند هواپیما از ۱۴ کشور عضو ناتو در این مانور شرکت میکنند. تمرینات این رزمایش شامل پشتیبانی از ماموریتهای مختلفی نظیر نظارت، سوختگیری هوایی و عملیات فرماندهی و کنترل است.
دانیال بانچ، مسئول بخش عملیات هستهای کشورهای عضو ناتو در اروپا، اظهار داشت: «برنامهریزی و اجرای این نوع مانورها نیازمند تلاش مشترک از سوی متحدان است.» وی افزود که تقریباً دو هزار نفر به طور مستقیم از این مانور پشتیبانی میکنند.