گفتوگوی مسرور بارزانی و سفیر فرانسه دربارهی سفر ماکرون به عراق و کوردستان
سفیر فرانسه از دولت اقلیم کوردستان به دلیل توجه به پروژههای زیستمحیطی تقدیر کرد
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، با پاتریک دوریل، سفیر فرانسه در عراق، دیدار و دربارهی سفر آتی امانوئل ماکرون به عراق و اقلیم کوردستان گفتوگو کرد. سفیر فرانسه از دولت اقلیم کوردستان به دلیل توجه به پروژههای زیستمحیطی تقدیر کرد.
در این دیدار، طرفین دربارهی سفر مورد انتظار امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، به عراق و اقلیم کوردستان بحث و تبادل نظر کردند. سفیر فرانسه از دولت اقلیم کوردستان به دلیل اهمیتدادن و اجرای پروژههای ویژه در زمینهی حفاظت از محیط زیست، ستایش کرد.
این دیدار روز سهشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، با حضور یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، برگزار شد. در این نشست، وضعیت کلی عراق و منطقه و همچنین راهحلهای مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد: "ما خواهان بهترین روابط با دولت فدرال بر اساس احترام به حقوق قانونی و جایگاه فدرالی اقلیم کوردستان و تأمین سهم بودجهی ویژهی اقلیم از بودجهی عمومی عراق هستیم."
وی افزود: "امیدواریم توافق اخیر دربارهی ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، راه را برای حلوفصل مشکلات میان دو طرف هموار کند."
سفیر فرانسه ضمن تقدیر از پروژههای اصلاحی رئیس دولت اقلیم کوردستان، از توجه دولت اقلیم کوردستان به اجرای پروژههای ویژه در زمینهی حفاظت از محیط زیست نیز ستایش کرد.
وی همچنین به سفر مورد انتظار امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، به عراق و اقلیم کوردستان در ماه دسامبر سال جاری (۲۰۲۵) اشاره کرد.