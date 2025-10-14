تاکید فرانسه بر حمایت از اقلیم کوردستان در دیدار با پرزیدنت بارزانی

سفیر فرانسه در عراق در دیدار با پرزیدنت بارزانی، ضمن قدردانی از نقش پیشمرگه در مبارزه با تروریسم، بر تداوم حمایت پاریس از دولت اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه تاکید کرد

21 دقیقه پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق، بود.

در این دیدار که یان بریم، سرکنسول فرانسه در اربیل، نیز حضور داشت، سفیر فرانسه از پرزیدنت بارزانی به دلیل مشارکت در مراسم افتتاح «گذرگاه پیشمرگه» در پاریس قدردانی کرد. او این اقدام را گامی مثبت در راستای تعمیق روابط میان مردم و دولت فرانسه و دولت اقلیم کوردستان دانست.

دورل همچنین افتتاح این گذرگاه در پاریس را نمادی از احترام و قدردانی مردم فرانسه از فداکاری‌ها و نقش برجسته‌ی نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در مقابله و شکست داعش و گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد.

او همچنین بر حمایت کشورش از نیروهای پیشمرگه و دولت اقلیم کوردستان تاکید دوباره کرد.

پرزیدنت بارزانی نیز به نوبه‌ی خود از مردم و دولت فرانسه و همچنین شهرداری و شهردار پاریس به دلیل تصمیم تاریخی برای افتتاح «گذرگاه پیشمرگه» در قلب پاریس سپاسگزاری کرد و آن را نمادی از مبارزه و فداکاری پیشمرگه در راه آزادی برشمرد.

در بخش دیگری از این دیدار، بارزانی درباره‌ی روند سیاسی عراق و انتخابات آتی مجلس نمایندگان اظهار داشت که با وجود انتقادات فراوان به قانون انتخابات عراق که دارای کاستی‌های بسیاری است، در انتخابات شرکت خواهند کرد. او تاکید کرد که پس از انتخابات، لازم است تمامی طرف‌های سیاسی که خواهان شفافیت در انتخابات هستند، برای تدوین قانونی جدید با یکدیگر همکاری کنند که برابری و عدالت را تضمین کند.

وی افزود: «قانون فعلی انتخابات، مصوب سال ۲۰۱۰ است و در آن زمان به ما وعده داده شد که ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی اجرا شود و این قانون تنها برای یک دوره‌ی انتخاباتی به کار گرفته شود، اما این قانون تاکنون پابرجا مانده و وعده‌ها نیز عملی نشده‌اند.»

تحولات و تغییرات اوضاع سیاسی منطقه به طور کلی، وضعیت سوریه و گام‌های روند صلح در ترکیه از دیگر محورهای گفت‌وگوی این دیدار بودند.