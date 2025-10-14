ایران «از دست دادن فرصت» با عدم شرکت در اجلاس غزه را رد کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – ایران امروز سهشنبه ۱۴ اکتبر، ادعاهایی مبنی بر اینکه با امتناع از شرکت در اجلاسی درباره غزه که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در آن حضور داشت، یک فرصت دیپلماتیک را از دست داده است، رد کرد.
رسانههای محلی ایران در روزهای اخیر از رد دعوت مصر برای شرکت در این اجلاس که روز دوشنبه در شهر تفریحی شرمالشیخ برگزار شد، انتقاد کردهاند.
روز سهشنبه، روزنامه اصلاحطلب شرق گفت که عدم شرکت در این اجلاس نشان دهنده «انفعال، فقدان ابتکار عمل و از دست دادن فرصت در سیاست خارجی» است.
روزنامه هم میهن به نقل از فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، نوشت که ایران در مذاکرات «باید شرکت میکرد» زیرا «مسئله فلسطین و آینده غزه به ایران مرتبط است».
ایران از حماس که از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه با اسرائیل در جنگ است، حمایت میکند.
این کشور اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و همچنین مخالف حامی اصلی اسرائیل، ایالات متحده، است.
ایران با اشاره به ایالات متحده اعلام کرد که نمیتواند «با طرفهایی که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند» تعامل داشته باشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از موضع ایران دفاع کرد و گفت که شرکت در چنین تجمعاتی «بدون محاسبات دقیق میتواند به جایگاه کشور آسیب برساند.»
خبرگزاری تسنیم به نقل از بقایی گفت:«ما در ماه ژوئن مورد حمله غیرقانونی و جنایتکارانه ایالات متحده قرار گرفتیم؛ رژیم صهیونیستی نیز با چراغ سبز و همکاری ایالات متحده در این اقدام نقش داشت.»
طبیعی است که ما نمیتوانیم در جلسهای به ریاست طرفی که به چنین اقدام جنایتکارانهای افتخار میکند، شرکت کنیم.
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران را آغاز کرد که ایالات متحده با حمله به تاسیسات هستهای کلیدی ایران به طور موقت به آن پیوست.
به گفته مقامات ایرانی، در این جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل به تاسیسات هستهای و نظامی و همچنین مناطق مسکونی حمله کرد و بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشت.
ایران با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل که منجر به کشته شدن دهها نفر در آنجا شد، تلافی کرد.
آتشبس بین ایران و اسرائیل در ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد.
در اجلاس شرمالشیخ، ترامپ به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه بیانیهای را برای تثبیت آتشبس در نوار غزه امضا کردند.
این سند جزئیات کمی در مورد مسیر پیش رو برای صلح بین اسرائیل و همسایگانش، از جمله فلسطینیها، ارائه میدهد.
ایافپی/ب.ن