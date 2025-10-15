4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نیروهای مسلح سوئد، امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر اعلام کردند که در حال تعقیب یک زیردریایی روسی هستند که یک روز قبل وارد دریای بالتیک شده بود و آن را یک "عملیات عادی" با همکاری متحدان خود خواندند.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد:"یک زیردریایی روسی دیروز از طریق تنگه بزرگ دانمارک وارد دریای بالتیک شد."

ارتش اعلام کرد:"جنگنده‌های جت و کشتی‌های جنگی نیروهای مسلح با این زیردریایی در کاتگات (تنگه بین دانمارک و سوئد) مواجه شدند و اکنون آن را تعقیب می‌کنند."

ارتش اعلام کرد که این "یک عملیات عادی است که با همکاری نزدیک متحدان ما در حال انجام است" و افزود که "دید خوبی بر منطقه نزدیک خود دارد."

تنش‌ها بر سر دریای بالتیک از زمان حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 افزایش یافته است.

اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، در ژانویه گفت که سوئد "در جنگ نیست، اما صلح هم برقرار نیست."

این کشور دو قرن عدم اتحاد نظامی را کنار گذاشت تا در سال ۲۰۲۴ به ناتو بپیوندد.

کریسترسون گفت که کل منطقه دریای بالتیک در معرض "حملات ترکیبی" قرار گرفته است، که به انتشار اطلاعات نادرست و مجموعه‌ای از حوادث مربوط به کابل‌های زیر آب آسیب‌دیده اشاره دارد.

او گفت:"تهدید روسیه به احتمال زیاد بلندمدت است. همانطور که دفاع ما باید بلندمدت باشد."

ای‌اف‌پی/ب.ن