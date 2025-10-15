بررسی انتخابات عراق در دیدار نچیروان بارزانی و رئیس ائتلاف البدیل

54 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف البدیل، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند.

امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و عدنان الزروفی، رئیس ائتلاف البدیل، دیدار و اوضاع عراق و انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کردند که قرار است در ۱۱ ماه نوامبر برگزار شود.

در بیانیه آمده است: دو طرف در مورد اهمیت پیشبرد روند سیاسی و انتخابات و مشارکت گسترده در آن توافق نظر داشتند. همچنین بر ضرورت همکاری بین جریان‌های سیاسی و جوامع عراق در راستای حفظ آرامش و ثبات کشور و رویارویی با چالش‌ها تاکید کردند.

مسائل بین اربیل و بغداد و اوضاع عمومی منطقه نیز از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند.

