بررسی انتخابات عراق در دیدار نچیروان بارزانی و رئیس ائتلاف البدیل
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف البدیل، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند.
امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و عدنان الزروفی، رئیس ائتلاف البدیل، دیدار و اوضاع عراق و انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کردند که قرار است در ۱۱ ماه نوامبر برگزار شود.
در بیانیه آمده است: دو طرف در مورد اهمیت پیشبرد روند سیاسی و انتخابات و مشارکت گسترده در آن توافق نظر داشتند. همچنین بر ضرورت همکاری بین جریانهای سیاسی و جوامع عراق در راستای حفظ آرامش و ثبات کشور و رویارویی با چالشها تاکید کردند.
مسائل بین اربیل و بغداد و اوضاع عمومی منطقه نیز از دیگر موضوعهای مورد گفتوگو در این دیدار بودند.
ب.ن