دفتر بانک رافیدین در مدیریت حشدالشعبی بسته شد
اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، بانک رافیدین دفتر خود را در مدیریت حشدالشعبی بست و آن را به شعبهای در بغداد منتقل میکند.
یک مبنع آگاه که نخواست هویت خود را فاش کند، اعلام کرد:«پس از موافقت بانک مرکزی – بخش نظارت، بانک رافیدین از امروز دفتر خود در مدیریت حشدالشعبی را بست و حسابهای مالی خود را به شعبه منطقه هفت قصر بغداد، منتقل کرد.»
وی افزود که بستن دفتر بانک رافیدین در مدیریت حشدالشعبی، چند روز پس از اعمال تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه برخی جریانها و شخصیتهای عراقی از جمله شرکت (مهندس) انجام شده که به همکاری با ایران در دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه آن کشور متهم شده است.
این منبع گفت که بستن شعبه بانک رافیدین در یمن و پایان دادن به فعالیتهای آن نیز به دلیل تعامل با شورشیان حوثی انجام شده است.
ب.ن