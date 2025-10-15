مشاور نخستوزیر اقلیم کوردستان: پارک دانش، نقطه عطفی در پیشرفت علم و نوآوری است
دکتر سرباز نجیب، پروژه پارک دانش را گامی راهبردی در توسعهی کوردستان دانست و آن را نتیجهی دیدگاه مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، خواند
روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، در مراسمی ویژه در شهر اربیل، سنگ بنای پروژهی "پارک دانش" (Science Park) گذاشته شد که به عنوان یک نقطهی عطف بزرگ در تاریخ توسعهی اقلیم کوردستان محسوب میشود.
این پروژه که برای نخستین بار در سطح کوردستان و عراق اجرا میگردد، با هدف تبدیل شدن به کانون نوآوری و تحقیقات دانشی طراحی شده است.
پارک دانش، گامی راهبردی در توسعهی کوردستان
دکتر سرباز نجیب، مشاور نخستوزیر و سرپرست پروژهی پارک دانش، در سخنرانی خود در این مراسم اعلام کرد: "این پروژه در تقویم پیشرفت و توسعهی کوردستان، نقطهای درخشان و یک تحول بزرگ است." او همچنین اشاره کرد که اگرچه کوردستان در بسیاری از زمینهها پیشرفتهای چشمگیری داشته است، اما مرحلهی کنونی نیازمند گامهای متفاوتتری است و این پروژه ایستگاه دیگری در کاروان موفقیت کوردستان در حوزهی نوآوری و دانش به شمار میرود.
دکتر سرباز نجیب تأکید کرد: "این گام بزرگ و بلندمدت، ثمرهی دیدگاه مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان است که همواره بر اهمیت فکر، ایده و نوآوری، به ویژه حمایت از جوانان کوردستان برای آیندهای روشنتر، تأکید دارد."