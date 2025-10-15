آندرس اولاسون، نماینده‌ی شرکت وین‌گارد سوئد، محیط اقلیم کوردستان را برای اجرای پروژه‌ی پارک دانش مناسب دانست و بر اهمیت علمی و فرهنگی آن تأکید کرد

آندرس اولاسون، نماینده‌ی شرکت سوئدی وین‌گارد، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، در مراسم کلنگ‌زنی پروژه‌ی پارک دانش در اربیل اعلام کرد که محیط اقلیم کوردستان برای این پروژه مناسب است و این پروژه از نظر دانشی ارزش بسیار بالایی دارد.

اولاسون گفت: "ما روابط بسیار خوبی با اقلیم کوردستان داریم. هنگامی که پیشنهاد این پروژه را ارائه دادیم، بسیار خوشحال شدیم، زیرا این پروژه بسیار مهم است و در شهری با قدمت هشت هزار سال قرار دارد. این شهر تمدن را در آغوش گرفته است و این پارک به همه‌ی جوانب سود خواهد رساند و مورد توجه است."

او افزود: "پیشتر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، توضیح داده بود که ایجاد این پارک تنها یک ساختمان خالی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از موضوعات از جمله تاریخ کورد را در بر خواهد گرفت."

وی همچنین اشاره کرد که این پارک دروازه‌ای برای آشنایی با فرهنگ کورد و کوردستان است و ایجاد چنین پروژه‌هایی می‌تواند به پایه‌ای ریشه‌ای برای اقلیم کوردستان تبدیل شود، زیرا این کشور دارای کوهستان‌ها، آب و هوا، رودخانه‌ها و جنگل‌های بسیار زیبا است.

آندرس اولاسون همچنین اظهار داشت: "این پروژه عاملی خواهد شد تا مردم با توانایی‌های متفاوت به اینجا بیایند و عاملی برای حل مشکلات از طریق ارائه‌ی ایده‌های گوناگون خواهد بود. این پروژه از نظر دانشی ارزش بسیار بالایی دارد، زیرا اساساً دوستدار محیط زیست است."

نماینده‌ی شرکت سوئدی وین‌گارد در پایان گفت: "ما افتخار می‌کنیم که امروز اینجا هستیم، زیرا این بخشی از گام بلندمدت دولت اقلیم کوردستان برای پیشرفت بیشتر است."