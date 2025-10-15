3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مقامات ارشد اوکراینی که به ایالات متحده سفر کرده‌اند، امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر اعلام کردند که با نمایندگان تولیدکنندگان سلاح آمریکایی، از جمله شرکت ریتیون، که موشک‌های تاماهاوک تولید می‌کند و واشنگتن می‌تواند آنها را در اختیار کی‌یف قرار دهد، دیدار کرده‌اند.

سفر دو روزه هیئت اوکراینی همچنین شامل مذاکراتی با مقامات ارشد آمریکایی بود و پیش از دیدار برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، در روز جمعه انجام شد.

آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری، گفت که به همراه سایر اعضای هیئت، از جمله یولیا سویریدنکو، اوکراینی، با نمایندگان لاکهید مارتین و ریتیون دیدار کرده است.

ریتیون موشک‌های دوربرد تاماهاوک را تولید می‌کند که ترامپ ارسال آنها به کی‌یف را بررسی کرده است.

روسیه که در فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد، هشدار داده است که ارسال موشک‌ها به اوکراین، روابط آن با واشنگتن را قطع کرده و دور جدیدی از تشدید تنش‌ها را آغاز خواهد کرد.

یرماک در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به جنگنده‌های اف-۱۶ طراحی‌شده توسط آمریکا که سال گذشته توسط کشورهای اروپایی به اوکراین تحویل داده شد، نوشت:«همکاری ما همچنان رو به رشد است.»

اوکراین به‌ویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ در اوایل امسال و پس از وعده کاهش حمایت آمریکا از کی‌یف، برای همکاری عمیق‌تر با متحدان در زمینه تولید سلاح تلاش کرده است.

سویریدنکو پیش از این گفته بود که با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار کرده و در مورد سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری در زمینه انرژی گفت‌وگو کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن