مسرور بارزانی: پارک دانش، سرمایهگذاری در اندیشه جوانان و آیندهی کوردستان
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در مراسم کلنگزنی پارک دانش در اربیل، بر اهمیت حمایت از نوآوری و فراهم آوردن فرصت برای جوانان تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، سنگ بنای پارک دانش (Science Park) وابسته به انستیتوی نوآوری و خلاقیت KII را در اربیل گذاشت.
تأکید بر سرمایهگذاری در جوانان
نخستوزیر در مراسم کلنگزنی این پارک بزرگ دانش اظهار داشت: "خوشحالم که امروز نیز برای کلنگزنی پروژهای مهم در خدمت شما هستم که به مردم عزیز اقلیم کوردستان خدمت خواهد کرد."
بارزانی افزود: "سه سال پیش، هنگامی که انستیتوی نوآوری و خلاقیت کوردستان (KII) را به عنوان نهادی ویژه برای نوآوری و خلاقیت اعلام کردیم، وعده دادیم که یک پارک دانش اختصاصی ایجاد خواهیم کرد که بخشی از این انستیتو باشد تا تسهیلاتی برای نوآوران فراهم آوریم و آزمایشگاهها و کارگاههای مختلفی را در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند ایدهها و تحقیقات خود را به صورت عملی در زمینههای گوناگون آزمایش کنند."
او همچنین اشاره کرد: "امروز خوشبختانه سنگ بنای این پارک را میگذاریم تا به توسعهی اقتصادی کشورمان کمک کند و فرصتهای شغلی برای جوانانمان در تمامی بخشها ایجاد نماید. ما جوانان بااستعداد بسیاری داریم، چه در کوردستان باشند و چه در خارج از آن، اما شاید به دلیل نبود فرصتهای مناسب و مکانهای تخصصی، نتوانستهایم از تواناییها و استعدادهایشان بهرهبرداری کنیم."
فراخوان به نوآوران و حمایت دولت
نخستوزیر از افراد بااستعداد و نوآور در داخل و خارج از اقلیم کوردستان خواست تا از طریق این پارک، ایدهها و تحقیقات خود را توسعه دهند و آن را به مرکزی مهم برای نوآوری تبدیل کنند. او با اشاره به ضربالمثل "نیاز مادر اختراع است"، گفت که این اصل مبنای پیشرفتهای بزرگ و تغییرات عظیمی در زندگی ما بوده است. وی افزود حتی در جامعهی ما نیز در سالیان گذشته نوآوریهای بسیاری برای تأمین نیازها صورت گرفته و تا زمانی که بشریت وجود دارد، نوآوری ادامه خواهد داشت.
بارزانی خاطرنشان کرد: "ما امروز در عصر انقلاب فناوری و هوش مصنوعی زندگی میکنیم که موجی سریع و بزرگ از تغییرات و پیشرفتها را در تمامی زمینهها به همراه داشته و زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است. اما بدون شک، هر ایدهی نوآورانهای برای به ثمر رسیدن و توسعهی بیشتر، نیازمند محیطی مناسب و حمایت است."
او تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان حمایت کامل خود را از نوآوری، کارهای خلاقانه، توسعهی امور دانشی و پشتیبانی از دانشمندان و نوآوران کوردستان اعلام میدارد.
نقش بخش خصوصی و چشمانداز آینده
مسرور بارزانی به نکتهی مهمی اشاره کرد و گفت: "درست است که دولت پشتیبان خواهد بود و زمین را برای این پروژه اختصاص داده است، اما این پروژه توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد و برای همهی مردم کوردستان خواهد بود." وی افزود: "ایدهی ایجاد پارک دانش این بود که ما مکانی را برای همهی استعدادها و تواناییهایی که در جوانان ما وجود داشته، آماده کنیم، اما اغلب اوقات مکان و امکانات لازم برای تبدیل ایدههایشان به واقعیت و پروژه وجود نداشته است."
او توضیح داد: "گاهی اوقات افراد موفقی داشتهایم که به خارج از کشور مهاجرت کردهاند تا بتوانند نیازهایی را که به دنبال آن بودند، در خارج از کشور تأمین کرده و ایدههایشان را به واقعیت تبدیل کنند. بنابراین، ما میخواهیم کوردستان به مکانی تبدیل شود که جوانانمان بتوانند ایدههای خود را همینجا به پروژه تبدیل کنند. این همان وعدهای است که قبلاً به جوانانمان داده بودیم و اکنون به حقیقت میپیوندد."
مسرور بارزانی در پایان گفت: "ما سرمایهگذاریهای زیادی در بخش کشاورزی، راهسازی، گردشگری و از هر نظر انجام دادهایم. این بار، سرمایهگذاری در فکر و اندیشهی جوانان صورت میگیرد که بزرگترین سرمایهی کشورمان است. امید بسیار زیادی دارم که این پروژه به پروژهای بسیار بزرگ برای خدمترسانی و پیشرفت کوردستان تبدیل شود و جوانانمان نیز بتوانند بیشتر از خدماتی که در اختیارشان قرار میگیرد، بهرهمند شوند."