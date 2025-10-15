تاکید مسرور بارزانی و رئیس سازمان اطلاعات ملی فدرال بر اهمیت هماهنگی اربیل و بغداد در راستای حفظ امنیت و ثبات
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس سازمان اطلاعات ملی فدرال، بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین اربیل و بغداد در راستای حفظ امنیت و ثبات تاکید کردند.
امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات ملی فدرال استقبال کرد.
در این دیدار، اوضاع عمومی و امنیتی عراق بررسی شد و بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال در راستای حفظ امنیت و ثبات تاکید شد.
در بخش دیگر این دیدار، درباره آخرین زمینهسازیها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق تبادل نظر شد و دو طرف ابراز امیداواری کردند که موجب بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و خدمات عمومی در عراق و حل ریشهای مسائل بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی و توافقات شود.
