هیئت وزیران اقلیم کوردستان از دولت فدرال خواستار پرداخت حقوق کارمندان شد

هیئت وزیران دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، وضعیت مالی اقلیم را بررسی و بر تعهدات خود در قبال توافق نفتی تأکید کرد

1 ساعت پیش

هیئت وزیران دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، و با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، تشکیل جلسه داد.

در آغاز جلسه و به مناسبت شروع کارزار انتخاباتی مجلس نمایندگان عراق، نخست‌وزیر خواستار برگزاری کارزاری متمدنانه و در چارچوب احترام به قوانین و مقررات شد. نخست‌وزیر همچنین برای تمامی افراد و طرف‌هایی که نمایندگان واقعی مردم کوردستان خواهند بود و از حقوق قانونی و کیان اقلیم کوردستان دفاع می‌کنند، آرزوی موفقیت کرد.

محور اصلی جلسه به ارزیابی وضعیت مالی اقلیم کوردستان پس از اجرای توافق سه‌جانبه‌ی صادرات نفت اقلیم و همچنین پیگیری هیئت وزیران برای اقدامات مربوط به پرداخت حقوق ماه‌های اوت و سپتامبر و ماه‌های دیگر سال ۲۰۲۵ کارمندان اقلیم کوردستان اختصاص داشت.

گزارش وزارت دارایی و اقتصاد و توصیه‌های هیئت وزیران

در ابتدای جلسه، جزئیات وضعیت مالی کنونی اقلیم در قالب گزارشی توسط وزارت دارایی و اقتصاد ارائه شد. مدیرکل حسابداری اقلیم کوردستان با ارائه‌ی اعداد و داده‌های لازم، تمامی زمینه‌های درآمدها، هزینه‌ها و کسری ماهانه را توضیح داد که در چارچوب ترازنامه‌ی بازبینی، به وزارت دارایی فدرال اطلاع داده شده است.

سپس، وزیر دارایی و اقتصاد، رئیس دیوان هیئت وزیران و دبیر هیئت وزیران، جزئیات بیشتری را در مورد گزارش ارائه کردند که پیشتر با هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای اقلیم تهیه شده بود. پس از بحث و بررسی موضوع، هیئت وزیران به منظور تأمین حقوق و مطالبات مالی کارمندان اقلیم کوردستان و تضمین ارائه‌ی خدمات اساسی، چندین توصیه و پیشنهاد را تصویب کرد. وزارت دارایی نیز مأمور شد تا دستورالعمل‌های لازم را برای تسهیل اجرای آن‌ها صادر کند. از جمله این توصیه‌ها، اجرای تعهدات اقلیم کوردستان برای ارسال سهم خزانه‌ی فدرال از درآمدهای غیرنفتی و اولویت دادن به این موضوع پیش از تمامی هزینه‌ها بود تا وزارت دارایی فدرال هیچ بهانه‌ای برای عدم ارسال حقوق ماه‌های اوت و سپتامبر و ماه‌های بعدی نداشته باشد، چرا که ما در ماه اکتبر هستیم و کارمندان اقلیم هنوز حقوق ماه‌های هشتم و نهم خود را دریافت نکرده‌اند.

درخواست از دولت فدرال برای پرداخت حقوق

هیئت وزیران از دولت فدرال خواست تا وزارت دارایی فدرال را مأمور به پرداخت حقوق اقلیم کند. به ویژه، وزیر موقت منابع طبیعی اشاره کرد که توافق سه‌جانبه‌ی صادرات نفت اقلیم کوردستان به خوبی و بدون هیچ کم و کاستی اجرا شده است و بیش از سه میلیون بشکه نفت اقلیم در بازار جهانی توسط شرکت سومو فروخته شده و درآمد آن نیز به وزارت دارایی فدرال بازگشته است.