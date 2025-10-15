مسرور بارزانی: کوردستان باید به مرکزی برای تبدیل ایدههای جوانان به پروژه تبدیل شود(متن کامل سنخرانی نخستوزیر)
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در مراسم کلنگزنی پارک علم در اربیل، بر حمایت از نوآوری و نقش بخش خصوصی در توسعه علمی تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، از افراد بااستعداد و نوآور در داخل و خارج از اقلیم کوردستان خواست تا از طریق «پارک علم» ایدهها و پژوهشهای خود را توسعه دهند و این پارک را به مرکزی مهم برای نوآوری تبدیل کنند.
روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی کلنگ احداث پارک علم وابسته به انستیتوی نوآوری و ابتکار کوردستان (KII) را در شهر اربیل به زمین زد.
سخنرانی نخستوزیر در مراسم کلنگزنی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در سخنرانی خود در این مراسم، ابراز امیدواری کرد که این پارک به مرکزی مهم علمی و آکادمیک برای گردآوری نوآوران، بااستعدادها و متخصصان تبدیل شود. او همچنین اشاره کرد که دولت اقلیم کوردستان میخواهد کوردستان به مکانی تبدیل شود که جوانان بتوانند ایدههای خود را در همینجا به پروژه تبدیل کنند؛ این قمان همان قولی است که پیشتر دولت به جوانان داده بود و اکنون به حقیقت میپیوندد.
متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی به شرح زیر است:
"به نام خداوند بزرگ و مهربان
حضار محترم،
به همهی شما خوشآمد میگویم و خوشحالم که امروز در کنار شما هستم تا کلنگ پروژهی مهم دیگری را به زمین بزنیم که در خدمت شهروندان عزیز اقلیم کوردستان خواهد بود.
سه سال پیش، هنگامی که «انستیتوی نوآوری و ابتکار کوردستان (KII)» را به عنوان یک نهاد ویژه برای نوآوری و ابتکار در کوردستان اعلام کردیم، قول دادیم که یک پارک علم ویژه را به عنوان بخشی از این انستیتو ایجاد کنیم تا برای نوآوران تسهیلاتی فراهم آوریم و آزمایشگاهها و کارگاههای متنوعی را در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند ایدهها و پژوهشهای خود را به صورت عملی در زمینههای مختلف آزمایش کرده و به نتیجه برسانند.
امروز خوشبختانه کلنگ این پارک را به زمین میزنیم و امید زیادی داریم که این مکان به مرکزی مهم علمی و آکادمیک برای گردآوری نوآوران، بااستعدادها و متخصصان نه تنها در کوردستان، بلکه در تمام منطقه تبدیل شود.
امیدوارم این مکان نقش مهم و مؤثری در پیشرفت زیرساختهای علمی اقلیم کوردستان ایفا کند و به ما در توسعهی اقتصادی کشورمان در همهی زمینهها یاری رساند و همچنین فرصتهای شغلی متنوعی را برای جوانان ما در همهی بخشها فراهم کند. ما جوانان بااستعداد زیادی داریم، چه در کوردستان باشند و چه در خارج از آن، اما شاید به دلیل نبود فرصتهای مناسب و مکانهای تخصصی برای توسعهی تواناییها و استعدادهایشان، نتوانسته باشیم به اندازهی کافی از ایدهها و نوآوریهای آنها بهرهمند شویم. بنابراین، از افراد بااستعداد و نوآور در داخل و خارج از اقلیم کوردستان میخواهم که از طریق این پارک، ایدهها و پژوهشهای خود را توسعه دهند و آن را به مرکزی مهم برای نوآوری تبدیل کنند.
یک جملهی معروف وجود دارد که میگوید: «نیاز مادر اختراع است» (Necessity is the Mother of Invention) که اساس بسیاری از اختراعات بزرگ شده است که تغییرات عظیمی در زندگی روزمرهی ما ایجاد کردهاند. حتی در سالهای گذشته نیز در جامعهی ما، اختراعات زیادی برای تأمین نیازها انجام شده است. بنابراین، تا زمانی که بشریت وجود دارد، نوآوری ادامه خواهد داشت، به ویژه که امروز ما در عصر انقلاب فناوری و هوش مصنوعی زندگی میکنیم و موجی سریع و بزرگ از تغییرات و پیشرفتها، زندگی ما را در همهی زمینهها فرا گرفته است. اما بدون شک، هر ایدهی نوآورانهای به محیطی مناسب و پشتیبانی نیاز دارد تا به نتیجه برسد و بیشتر توسعه یابد و در خدمت مردم قرار گیرد. در این راستا، دولت اقلیم کوردستان، حمایت کامل خود را از نوآوری و کارهای ابتکاری و توسعهی امور علمی و پشتیبانی از دانشمندان و نوآوران کوردستان تأیید میکند.
من از شرکت سوئدی «بین گارد» تشکر میکنم که از همان ابتدا که از آنها خواستیم برای طراحی ساختمان و ساخت این پارک به ما کمک کنند، آمدند و زحمت زیادی کشیدند تا به نتیجهی این طراحی که میبینید و به شکلی بسیار زیبا و مدرن آماده شده است، رسیدیم. از آنها تشکر و قدردانی میکنم.
در اینجا میخواهم به نکتهی مهمی اشاره کنم که این پروژه، اگرچه دولت از آن حمایت میکند و زمین برای آن اختصاص داده است، اما توسط بخش خصوصی اجرا میشود و نتایج آن در نهایت برای همهی مردم کوردستان خواهد بود.
ایدهی ساخت پارک علم برای این بود که ما مکانی را برای همهی استعدادها و تواناییهایی که در جوانان ما وجود داشته است، آماده کنیم، اما اغلب اوقات مکان و امکانات لازم برای تبدیل ایدههایشان به واقعیت و پروژه وجود نداشته است. گاهی اوقات افراد موفقی داشتهایم که به خارج از کشور روی آوردهاند تا نیازهایی را که به دنبالشان بودند، امکاناتی را که به دنبالشان بودند، بتوانند در خارج از کشور برای خود فراهم کنند و ایدههایشان را به واقعیت تبدیل کنند.
ما میخواهیم کوردستان به مکانی تبدیل شود که جوانان ما بتوانند ایدههای خود را در همینجا به پروژه تبدیل کنند؛ این همان قولی است که پیشتر به جوانانمان دادهایم و اکنون به حقیقت میپیوندد.
ما سرمایهگذاریهای زیادی در بخش کشاورزی، راهسازی، گردشگری و از هر نظر انجام دادهایم؛ این بار سرمایهگذاری در فکر و اندیشهی جوانان انجام میشود که بزرگترین سرمایهی کشورمان است و امید بسیار زیادی دارم که این پروژه به پروژهای بسیار بزرگ برای خدمترسانی و پیشرفت کوردستان تبدیل شود و جوانان نیز بتوانند بیشتر از خدماتی که در اختیارشان قرار میگیرد، بهرهمند شوند.
بار دیگر از حضور همهی شما تشکر میکنم، از مهندسان محترمی که این پروژه را آماده کردهاند تشکر میکنم و برای همهی شما آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم کوردستان روز به روز در حال رشد و موفقیت باشد.
بسیار سپاسگزارم."