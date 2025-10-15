بارزانی ضمن قدردانی از مبارزان انقلاب‌های ایلول و گولان، وضعیت سیاسی کوردستان و عراق را مورد بحث و بررسی قرار داد

دفتر پرزیدنت بارزانی امروز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که بارزانی در پیرمام با نهاد عالی‌رتبه‌ی ایلول و گولان و نیروهای مبارز دیدار.

در بیانیه‌ی دفتر بارزانی آمده است که بارزانی قدردانی خود را از مبارزه و تلاش پیشمرگه‌ها و مبارزان هر دو انقلاب ایلول و گولان، که نقش مهمی در جنبش آزادی‌خواهی کوردستان و تحقق آزادی برای مردم کوردستان داشتند، ابراز کرد. او همچنین تأکید کرد که آنچه امروز وجود دارد، ثمره‌ی مبارزه‌ی پیشمرگه‌ها و مبارزان ملت ما و خون شهدای قهرمان ما است.

همچنین اشاره شده است که بارزانی به وضعیت سیاسی و تحولات کوردستان و عراق پرداخت و توصیه‌ها و رهنمودهای لازم را در مورد روند سیاسی و انتخابات مجلس نمایندگان عراق ارائه داد.