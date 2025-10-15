وزارت پیشمرگه: بیش از ۸ هزار پیشمرگه و درجهدار ارتقاء درجه یافتند
وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که ارتقاء درجهی بیش از ۸۷۰۰ نفر از نیروهای پیشمرگه و درجهداران در ماه گذشته انجام شده است
وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در فهرست ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، درجهی ۸۷۲۱ نفر از نیروهای پیشمرگه و درجهداران این وزارتخانه ارتقاء یافته است.
وزارت پیشمرگه اشاره کرده است که تأمین حقوق پیشمرگهها و بهبود زندگی و معیشت آنها، در اولویت کاری دولت اقلیم کوردستان و وزارت پیشمرگه و روند اصلاحات قرار دارد.
همچنین، تمامی تلاشها در این راستا ادامه خواهد یافت تا نیروهای پیشمرگهی کوردستان در موعد قانونی و اداری خود شایستهی ارتقاء درجه باشند.
وزیر پیشمرگه درخواست کرد که در قبال ارتقاء درجهی شایستهی خود، پیشمرگهها همچون همیشه در وظیفهی حفاظت از خاک، مرزها و مردم کوردستان و اجرای انضباط نظامی مدرن، ثابتقدم باشند.