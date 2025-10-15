اخبار

وزارت پیشمرگه: بیش از ۸ هزار پیشمرگه و درجه‌دار ارتقاء درجه یافتند

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که ارتقاء درجه‌ی بیش از ۸۷۰۰ نفر از نیروهای پیشمرگه و درجه‌داران در ماه گذشته انجام شده است

کوردستان وزارت پیشمرگه اقلیم کوردستان

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در فهرست ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، درجه‌ی ۸۷۲۱ نفر از نیروهای پیشمرگه و درجه‌داران این وزارتخانه ارتقاء یافته است.

وزارت پیشمرگه اشاره کرده است که تأمین حقوق پیشمرگه‌ها و بهبود زندگی و معیشت آن‌ها، در اولویت کاری دولت اقلیم کوردستان و وزارت پیشمرگه و روند اصلاحات قرار دارد.

همچنین، تمامی تلاش‌ها در این راستا ادامه خواهد یافت تا نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در موعد قانونی و اداری خود شایسته‌ی ارتقاء درجه باشند.

وزیر پیشمرگه درخواست کرد که در قبال ارتقاء درجه‌ی شایسته‌ی خود، پیشمرگه‌ها همچون همیشه در وظیفه‌ی حفاظت از خاک، مرزها و مردم کوردستان و اجرای انضباط نظامی مدرن، ثابت‌قدم باشند.

 
مصطفی ابراهیم ,
