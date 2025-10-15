سنتکام از حماس خواست خشونت علیه غیرنظامیان در غزه را متوقف کند

فرمانده‌ی سنتکام، براد کوپر، از حماس خواست به آتش‌بس غزه پایبند باشد و طرح صلح دونالد ترامپ را بپذیرد

2 ساعت پیش

فرمانده‌ی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اشاره داشت: «ما قویاً از حماس می‌خواهیم که فوراً خشونت و تیراندازی علیه غیرنظامیان بی‌گناه فلسطینی در غزه را، هم در مناطق تحت کنترل خود و هم در مناطق تحت کنترل نیروهای دفاعی اسرائیل، متوقف کند.»

کوپر همچنین افزود: «آتش‌بس برقرار شده فرصتی تاریخی برای صلح است، بنابراین حماس باید این فرصت را غنیمت شمرده و بدون تأخیر به طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و خلع سلاح پایبند باشد.»

فرمانده‌ی فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اشاره کرد که نگرانی‌های خود را در این خصوص به کشورهای میانجی‌گر که با اجرای صلح و حفاظت از غیرنظامیان بی‌گناه غزه موافقت کرده‌اند، منتقل کرده است. او همچنین گفت: «ما نسبت به صلح در منطقه بسیار خوش‌بین هستیم.»

روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ هشدار شدیدی به حماس داد و گفت: «اگر این جنبش سلاح‌های خود را بر زمین نگذارد، ما آن‌ها را خلع سلاح خواهیم کرد.»

آتش‌بس غزه در روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، توسط آمریکا، قطر، ترکیه و مصر در شرم الشیخ امضا شد و رئیس‌جمهور آمریکا پس از امضای آن گفت: «مرحله‌ی بعدی بازسازی نوار غزه است و دیگر جنگ جهانی سوم رخ نخواهد داد.»