اقلیم کوردستان و سازمان یونسکو در گامی برای حفاظت از یکی از کهن‌ترین آثار باستانی جهان، توافق‌نامه‌ی جدیدی را برای نوسازی قلعه‌ی اربیل امضا کردند

1 ساعت پیش

اقلیم کوردستان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در گامی برای حفاظت از یکی از کهن‌ترین آثار باستانی جهان، توافق‌نامه‌ی جدیدی را برای نوسازی قلعه‌ی اربیل به امضا رساندند. مراسم امضای این توافق‌نامه در دفتر مرکزی یونسکو در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار شد.

سفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «حفاظت از آثار باستانی ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قلعه‌ی اربیل که در فهرست یونسکو قرار دارد، نیازمند کارهای بیشتری است و نوسازی آن کار آسانی نخواهد بود و به توان مالی خوبی نیاز دارد؛ از این رو، این مشارکت بسیار حائز اهمیت است.»

شیخ باز، مالک شرکت کار، اشاره کرد که این توافق‌نامه برای چهار سال آینده خواهد بود و کارهای بسیار فشرده‌ای در چارچوب آن انجام خواهد شد. وی افزود: «این یک توافق‌نامه‌ی تاریخی برای کوردستان و تمام عراق است. یونسکو تاریخ اربیل را حفظ کرده و آن را به تمام جهان معرفی خواهد کرد.»

پیشینه‌ی همکاری و پیشرفت نوسازی

شرکت کار و یونسکو از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) برای احیای قلعه‌ی اربیل همکاری می‌کنند. در همان سال، این قلعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. همچنین، در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان و با نظارت مستقیم مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، عملیات نوسازی قلعه‌ی اربیل آغاز شده و تاکنون ۹۵ درصد از کارهای آن به اتمام رسیده است.

یادگار محمد، مسئول کمیسیون احیای قلعه‌ی اربیل، روز سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، به کوردستان۲۴ گفت: «توافق‌نامه‌ای به ارزش ۱۰ میلیون دلار با سازمان یونسکو برای توسعه‌ی توانایی‌های دانشجویان در زمینه‌ی گردشگری و باستان‌شناسی، و همچنین نوسازی چندین خانه با هدف بهره‌برداری گردشگری از آن‌ها، امضا خواهد شد.»