3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هند، امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر، اعلام کرد که اولویت بخش انرژی آن، منافع شهروندانش است، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که دهلی نو قول داده است خرید نفت روسیه را متوقف کند.

دهلی نو نه تایید کرد و نه تکذیب کرد که سیاست خود را به سمت روسیه تغییر می‌دهد.

راندهییر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در بیانیه‌ای گفت:"اولویت همیشگی ما حفاظت از منافع مصرف‌کننده هندی در یک سناریوی انرژی بی‌ثبات بوده است... سیاست‌های وارداتی ما کاملا بر اساس این هدف هدایت می‌شوند."

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، پیش از این از خرید نفت از روسیه، شریک تاریخی هند، علیرغم حمله مسکو به اوکراین، دفاع کرده است.

ترامپ در ماه اوت تعرفه‌های صادرات هند به ایالات متحده را به 50 درصد افزایش داد و دستیاران ترامپ، هند را به دامن زدن به جنگ روسیه در اوکراین متهم کردند.

جایسوال افزود: "تضمین قیمت‌های پایدار انرژی و تامین مطمئن، اهداف دوگانه سیاست انرژی ما بوده‌اند...این شامل گسترش منابع انرژی ما و تنوع‌بخشی مناسب برای برآورده کردن شرایط بازار است."

هند، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام جهان، برای بیش از ۸۵ درصد از نیازهای نفتی خود به تامین‌کنندگان خارجی متکی است.

دهلی نو به طور سنتی به کشورهای خاورمیانه متکی بود، اما از سال ۲۰۲۲، با بهره‌گیری از بازار خرید ایجاد شده توسط ممنوعیت‌های غرب بر صادرات مسکو، به شدت به سمت نفت خام روسیه با تخفیف روی آورد.

جایسوال گفت:"در مورد ایالات متحده، ما سال‌هاست که به دنبال گسترش خرید انرژی خود هستیم. این امر در دهه گذشته به طور پیوسته پیشرفت کرده است. دولت فعلی علاقه خود را به تعمیق همکاری‌های انرژی با هند نشان داده است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد."

ای‌اف‌پی/ب.ن