اقلیم کوردستان و آلمان همکاریها را تعمیق میبخشند
اربیل (کوردستان٢٤) – ریبَر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر بر روابط دیرینه و نزدیک بین اقلیم کوردستان و آلمان تاکید کرد و بر اهمیت استراتژیک همکاری مداوم در شرایط دشوار تاکید نمود. او در یک کنفرانس مطبوعاتی همچنین از تمدید تفاهمنامه با آژانس GIZ آلمان خبر داد.
وزیر امور داخلی با قدردانی از دولت آلمان و کنسولگری آن کشور در اربیل به خاطر نقش حیاتیشان در حمایت از اقلیم، گفت:«ما رابطهای طولانی و پربار با آلمان داریم و همیشه از حمایت و هماهنگی آن کشور، به ویژه در مواقع دشوار، قدردانی میکنیم.»
وی همچنین از کمکهای مستقیم و موثر آلمان در جریان مبارزه با داعش قدردانی کرد و آن را در حفاظت از اقلیم کوردستان، نیروی پیشمرگ و تلاشهای بشردوستانه در برابر گروههای تروریستی موثر توصیف کرد.
ریبَر احمد بر پیشرفت حاصل از همکاری با سازمانهای آلمانی مانند GIZ و THW در زمینههایی از جمله ظرفیتسازی بشردوستانه، کمک به آوارگان و پناهندگان و حمایت از ابتکارات بهداشتی و آموزشی تاکید کرد.
او خاطرنشان کرد که نهادهای آلمانی، از طریق مرکز هماهنگی بحران مشترک (JCC)، چندین پروژه کلیدی در سراسر اقلیم، از جمله برنامه «ظرفیتسازی» و طرح «پول نقد در برابر کار» را اجرا کردهاند که مورد استقبال گسترده قرار گرفتهاند.
یکی از نکات برجسته این کنفرانس، اعلام تمدید تفاهمنامه با GIZ بود که برای اولین بار چنین توافقی با وزارت امور داخلی، رسمی شده است. وزیر، این را نشانهای آشکار از تعمیق روابط و تعهد به گسترش همکاری توصیف کرد.
در همین حال، آلبرشت فون ویتکه، سرکنسول کل آلمان در اربیل، بر پیوندهای قوی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بین آلمان و اقلیم کوردستان تاکید کرد. او بر برنامههای آلمان برای حمایت از جوانان خلاق کورد که به دنبال فرصتهایی در آن کشور هستند و همچنین کمک به کسانی که مایل به بازگشت داوطلبانه به کوردستان هستند، تاکید کرد.
او گفت:«آلمان به نیروی کار ماهر نیاز دارد و ما متعهد به همکاری با اقلیم کوردستان هستیم تا فرصتهایی را برای جوانان فراهم کنیم که به طور قانونی به کار و آموزش در آلمان دسترسی پیدا کنند.»
سرکنسول همچنین به برنامههای حمایت از مهاجران در حال بازگشت اشاره کرد و گفت که شهروندان در حال بازگشت از طریق آژانس GIZ آلمان، برای ادغام مجدد در جامعه و دسترسی به فرصتهای شغلی، کمک دریافت میکنند. مراکز آزمایشی در حلبچه، راپَرین و زاخو برای تسهیل این برنامهها تاسیس شدهاند.
در پایان، سرکنسول آلمان از دولت اقلیم کوردستان و وزارت امور داخلی به خاطر هماهنگی و حمایت مداوم که همکاری با سازمانها و موسسات آلمانی را تقویت کرده است، قدردانی کرد.
آلمان از سال ۲۰۱۴، زمانی که نقش محوری در ائتلاف بینالمللی علیه داعش ایفا کرد، یکی از قابل اعتمادترین شرکای اروپایی اقلیم کوردستان بوده است.
نیروهای آلمانی نیروی پیشمرگ را آموزش دادند و تجهیز کردند. برلین همچنین کمکهای بشردوستانه قابل توجهی به آوارگان عراقی و پناهندگان سوری که در اقلیم کوردستان اسکان داده شده بودند، ارائه داد.
آلمان از طریق سازمانهایی مانند GIZ، THW و بانک توسعه KfW، از طیف گستردهای از برنامهها با هدف تقویت دولتداری، بهبود آموزش و تقویت اقتصاد محلی حمایت کرده است.
اربیل و برلین همچنین روابط فرهنگی و دانشگاهی قوی دارند و تعداد زیادی از دانشجویان کورد تحت برنامههای بورسیه در آلمان تحصیل میکنند.
امروز، آلمان همچنان یکی از حامیان اصلی اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا است و بر ثبات و پیشرفت دموکراتیک آن به عنوان امری ضروری برای امنیت و توسعه کلی عراق تاکید دارد.
