1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مقامات هر دو طرف اعلام کردند که پس از کشته شدن ده‌ها سرباز و غیرنظامی در درگیری‌های مرزی، آتش‌بس در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر برقرار بود.

در اسپین بولدک، نقطه کانونی درگیری‌های اخیر در سمت افغانستان، یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه شاهد بازگشایی مغازه‌ها و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان بود که در جریان درگیری‌ها فرار کرده بودند.

به گفته اسلام‌آباد، هدف از آتش‌بس ۴۸ ساعته، ایجاد زمان برای «یافتن یک راه‌حل مثبت از طریق گفت‌وگوی سازنده» بود.

پاکستان با افزایش حملات علیه نیروهای امنیتی خود در مرز غربی‌اش با افغانستان، به رهبری طالبان پاکستان و گروه‌های وابسته به آن، روبرو است.

اسلام‌آباد، کابل را متهم می‌کند به شبه‌نظامیانی که حملات مکرر خود را از خاک افغانستان برنامه‌ریزی می‌کنند، پناهگاه امن می‌دهد، اتهامی که دولت طالبان آن را رد می‌کند.

مقامات پاکستانی در مرز شمالی و جنوبی با افغانستان، امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که «هیچ خشونتی در طول شب گزارش نشده و آتش‌بس همچنان برقرار است.»

یک مقام ارشد امنیتی در پیشاور به خبرگزاری فرانسه گفت:«نیروهای شبه‌نظامی بیشتری برای مقابله با فعالیت‌های احتمالی شبه‌نظامیان که می‌تواند آتش‌بس را به خطر بیندازد، مستقر شده‌اند.»

کمی پیش از اعلام آتش‌بس، انفجارهایی در کابل، پایتخت و استان جنوبی قندهار، جایی که رهبر پنهان طالبان افغانستان در آن زندگی می‌کند، گزارش شد.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از آتش‌بس استقبال کرد و از «هر دو طرف خواست تا از هرگونه آسیب بیشتر به غیرنظامیان جلوگیری کنند و به آتش‌بس پایدار متعهد شوند».

«حملات دقیق»

اولین انفجارهایی که هفته گذشته افغانستان را لرزاند و طالبان اسلام‌آباد را مقصر آن دانستند، در حالی رخ داد که دیپلمات ارشد افغانستان در سفری بی‌سابقه به هند - همسایه و رقیب شرقی پاکستان - بود.

پس از آن، مقامات طالبان حمله‌ای را در مرز آغاز کردند و اسلام‌آباد را وادار به واکنش شدید خود کردند.

به گفته کابل، تبادل آتش از روز شنبه ده‌ها نفر را کشت و خشونت‌های جدید از روز چهارشنبه نیز باعث تلفات غیرنظامیان شد.

دولت طالبان رسما انفجارهای روز چهارشنبه در پایتخت افغانستان را به انفجار یک تانکر نفت و یک ژنراتور نسبت داد.

با این حال، منابع امنیتی پاکستان گفتند که ارتش با "حملات دقیق" یک گروه مسلح را در کابل و همچنین پایگاه‌های طالبان افغانستان در قندهار هدف قرار داده است.

یک سازمان غیردولتی ایتالیایی که بیمارستانی در کابل اداره می‌کند، اعلام کرد که در انفجارهای روز چهارشنبه در کابل حداقل پنج نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.

دیجان پانیک، مدیر اورژانس در افغانستان، در بیانیه‌ای گفت:"ما شروع به پذیرش آمبولانس‌های پر از مجروحان کردیم و متوجه شدیم که انفجارهایی در چند کیلومتری بیمارستان ما رخ داده‌اند."

این سازمان غیردولتی اعلام کرد که تلفات، ناشی از اصابت ترکش، ضربه شدید و سوختگی بوده و ۱۰ نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در این شهر گفتند که در طول شب و تا صبح پنجشنبه در برخی از مناطق کابل، خاموشی‌هایی به دلیل آسیب دیدن کابل‌های برق در انفجارها وجود داشته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن