نگهبان سابق سفارت آمریکا در نروژ به جرم جاسوسی برای روسیه و ایران محکوم شد

47 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دادگاهی در نروژ یک نگهبان سابق سفارت آمریکا را به جرم جاسوسی برای روسیه و ایران به سه سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

این مرد ۲۸ ساله نروژی به جرم ارائه نقشه‌های طبقات، اطلاعات شخصی کارکنان سفارت و خانواده‌هایشان و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های سفارت آمریکا بین مارس و نوامبر ۲۰۲۴ محکوم شد.

دادگاه روز چهارشنبه حکم داد که محکوم در ازای انتقال اطلاعات، ۱۰ هزار یورو (۱۱۷۰۰ دلار) از سازمان اطلاعات روسیه و ۰.۱۷ بیت کوین از سازمان اطلاعات ایران دریافت کرده است.

دادگاه اسلو در حکم خود که امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر منتشر شد، گفت که این اطلاعات «از نوعی بوده که می‌تواند برای اقدامات مستقیم و حملات فیزیکی علیه افراد مربوطه استفاده شود.»

دادگاه خاطرنشان کرد:«متهم می‌دانست که افشای این اطلاعات می‌تواند به منافع امنیتی ایالات متحده آسیب برساند.»

متهم در جریان محاکمه خود به جاسوسی اعتراف کرد که به گفته او در اعتراض به حمایت ایالات متحده از حمله اسرائیل به غزه بوده است، اما اتهام جاسوسی تشدید شده را که به خاطر آن محکوم شده بود، رد کرد.

او استدلال کرد که اطلاعاتی که منتقل کرده طبقه‌بندی شده نیست.

در نروژ، صربستان یا ترکیه، او نام، آدرس، شماره تلفن و شماره پلاک دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت و همچنین همسران و فرزندان آنها را در اختیار مقامات روسی و/یا ایرانی قرار داده است.

او همچنین نقشه‌های سفارت، روال‌های امنیتی و فهرستی از خدمات پستی مورد استفاده اطلاعات نروژ را ارسال کرده است.

دادستانی برای این جرم که مجازات آن در نروژ تا ۲۱ سال زندان است، درخواست حکم شش سال و چهار ماه کرده بود.

سرویس‌های اطلاعاتی نروژ مرتبا روسیه - که این عضو ناتو با آن در قطب شمال مرز مشترک دارد - ایران و چین را به عنوان کشورهای اصلی انجام دهنده عملیات اطلاعاتی در نروژ شناسایی کرده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن