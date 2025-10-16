مسرور بارزانی در گردهمایی انتخاباتی اربیل خواستار اتحاد برای دفاع از حقوق کوردستان در بغداد شد

15 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر در یک گردهمایی انتخاباتی برای لیست ۲۷۵ پارت دموکرات در اربیل شرکت کرد و از هواداران آن حزب خواست که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس نمایندگان عراق، متحد و متعهد باقی بمانند.

بارزانی در سخنرانی خود از فداکاری و پایداری کادرها و هواداران پارت دموکرات کوردستان تمجید و تاکید کرد که تلاش‌های آنها در ماه آینده، سطح قدرت کوردستان را در بغداد برای چهار سال آینده تعیین خواهد کرد.

وی گفت:"ما خستگی‌ناپذیرانه تلاش خواهیم کرد که نامزدهای خود را به مجلس عراق بفرستیم تا بتوانند به مردم کوردستان خدمت کنند و از حقوق اساسی آنها دفاع کنند."

بارزانی تاکید کرد که انتخابات آینده از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکید کرد که اگرچه پارت دموکرات کوردستان با هیچ رقیب سیاسی جدی در داخل اقلیم کوردستان روبرو نیست، اما چالش واقعی در بغداد نهفته است.

او گفت:«امروز، مبارزه در بغداد ادامه دارد - جایی که کسانی که مخالف پیشرفت کوردستان هستند، سعی در جلوگیری از دستاوردهای ما دارند. به همین دلیل است که ما باید قدرتمندانه در آنجا حضور پیدا کنیم تا از حقوق اساسی مردم خود محافظت کنیم.»

او بار دیگر بر تعهد پارت دموکرات کوردستان به دموکراسی، فدرالیسم و ​​دفاع از همه جوامع عراق، از جمله کوردها، اعراب، ترکمن‌ها و مسیحیان، تاکید کرد.

بارزانی گفت:«نمایندگان ما در بغداد نه تنها از حقوق مردم کورد محافظت خواهند کرد، بلکه از حقوق هر شهروندی، صرف نظر از مذهب یا قومیت، دفاع خواهند کرد.»

بارزانی بر سابقه طولانی پارت دموکرات کوردستان در دفاع از عزت کوردستان، حفاظت از سرزمین آن و پیشبرد توسعه در سراسر اقلیم تاکید کرد. او دستاوردهای حزب را نتیجه فداکاری جمعی - از شجاعت نیروی پیشمرگ گرفته تا سخت کوشی کشاورزان، معلمان و کارمندان دولت - دانست.

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان همچنین رای‌دهندگان را از سهل‌انگاری برحذر داشت و از آنها خواست تا به طور فعال در انتخابات شرکت کنند.

او گفت:«اگر ما رای ندهیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت و این تصمیمات ممکن است به نفع کوردستان نباشند. وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم پارت دموکرات کوردستان قوی‌ترین نتیجه را در انتخابات عراق به دست می‌آورد تا بتوانیم بهتر به مردم خدمت کنیم.»

بارزانی در پایان سخنان خود خواستار اتحاد پایدار بین اعضا و هواداران پارت دموکرات کوردستان شد. او گفت:«قدرت کوردستان از اتحاد ما و دیدگاه‌های پرزیدنت مسعود بارزانی سرچشمه می‌گیرد. با اعتماد و آرای شما، ما به حفاظت از حقوق خود، دفاع از مردم خود و ساختن کوردستانی قوی‌تر و مرفه‌تر ادامه خواهیم داد.»

پارت دموکرات کوردستان، مبارزات انتخاباتی خود را برای ششمین دوره مجلس عراق در ۱۲ اکتبر در اربیل، در مراسمی با حضور رهبر حزب، پرزیدنت مسعود بارزانی و معاونان رهبران حزب، مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی، آغاز کرد.

این تجمع اعضای ارشد رهبری حزب، از جمله چهره‌هایی از دفتر سیاسی و شورای اجرایی، در کنار هزاران نفر از هواداران حزب را گرد هم آورد.

این رویداد، آغاز رسمی کارزار پارت دموکرات کوردستان برای لیست ۲۷۵ را رقم زد و نامزدها، کادرها و اعضای مردمی به یک گردهمایی عمومی بزرگ پیوستند تا حمایت خود را از برنامه انتخاباتی حزب نشان دهند.

لیست پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق شامل ۳۰ نامزد است که همگی در تجمع امروز پنجشنبه در اربیل حضور داشتند. بیش از ۷۰۰۰ عضو، کادر و هوادار در این رویداد شرکت کردند که بر قدرت سازمانی حزب در آستانه رای‌گیری سراسری تاکید دارد.

طبق آمار کمیسیون انتخابات عراق، ۱,۰۸۷,۸۸۰ نفر واجد شرایط رای دادن در استان اربیل وجود دارند، در حالی که ۱,۲۰۱,۸۴۶ رای‌دهنده در سلیمانیه و حلبچه و ۷۷۸,۸۴۶ نفر در دهوک هستند.

پارت دموکرات کوردستان قصد دارد آرای گسترده‌ای را در این مناطق به دست آورد تا نفوذ سیاسی کوردستان در بغداد را تقویت کند و از حقوق اساسی اقلیم دفاع کند.

ب.ن