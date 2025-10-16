متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی در کمپین انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در پایتخت اقلیم کوردستان، برای مجلس نمایندگان عراق فدرال

امروز پنجشنبه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، با حضور مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات کوردستان، مراسم کمپین انتخاباتی لیست ۲۷۵ حزب در اربیل برگزار شد

2 ساعت پیش

معاون رئیس حزب در سخنرانی خود در این مراسم، از کادرها و رفقای حزب تشکر و برایشان آرزوی خستگی‌ناپذیری کرد و اظهار داشت: "در این مدت، به مدت یک ماه، ما به این خواهران و برادران خدمت می‌کنیم تا آنها بتوانند برای چهار سال در بغداد به مردم کوردستان خدمت کنند. بنابراین، همه با هم پشتیبان پیروزی این لیست و فرستادن این خواهران و برادران به پارلمان عراق خواهیم بود."

مسرور بارزانی همچنین به اهمیت این انتخابات اشاره کرد و بیان داشت که در کوردستان، حزب هیچ رقیبی ندارد و آنچه باقی مانده است، اکنون در بغداد با حزب رقابت می‌کنند. بنابراین، "لازم است ما به بغداد برویم و در آنجا برای حقوق اساسی مردم کوردستان بجنگیم."

متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی در کمپی انتخاباتی شهر اربیل برای مجلس نمایندگان عراق فدرال به این شرح است:

به نام خداوند بزرگ و مهربان

خواهران و برادران عزیز و گرامی

جماهیر مقاوم و سرفراز راه بارزانی

بسیار خوش آمدید و صبح شما بخیر

از شما تشکر می‌کنم و خسته نباشید، می‌دانم که این فصل انتخابات که فرا رسیده، دشوار است، شاید بیش از این شما را به زحمت بیندازیم، اما حضور شما شایسته‌ی احترام و قدردانی همه ماست و امیدواریم همانطور که اینجا حضور دارید، در این مدت برای پیروزی لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کوردستان، لیست سرافراز شهدا، لیست پیشمرگه‌های قهرمان، لیست رئیس بارزانی، لیست این نامزدهای سرافراز که نمایندگان واقعی مردم کوردستان خواهند بود، مستمر باشید.

در این مدت، به مدت یک ماه، ما به این خواهران و برادران خدمت می‌کنیم تا آنها بتوانند برای چهار سال در بغداد به مردم کوردستان خدمت کنند. بنابراین، همه با هم پشتیبان پیروزی این لیست و فرستادن این خواهران و برادران به پارلمان عراق خواهیم بود.

بی‌گمان، پیشرو کردها ان‌شاءالله تا ابد همین حزب خواهد بود و بارزانی نیز رئیس ما خواهد بود.

سلام و درود خداوند بر شما باد و سلام جناب رئیس بارزانی را به شما ابلاغ می‌کنم.

رفقای عزیز و گرامی

دوباره فصل انتخابات است و باید تلاشی جدی کنیم تا حزب، همانطور که خودتان می‌دانید، تبدیل به ابزاری برای رسیدن به هدف اصلی ملت ما شود. پیروزی این لیست، پیروزی لیست حزب برای این است که تمام رویاهای ملت ما به واقعیت بپیوندند.

چرا این انتخابات مهم است؟ این انتخابات، انتخابات پارلمان عراق است، شاید سوالات زیادی مطرح شود که چرا باید برای این انتخابات اینقدر خودمان را به زحمت بیندازیم و چرا باید پیروز شویم؟ عزیزان، در کوردستان حزب هیچ رقیبی ندارد، آنچه باقی مانده است، اکنون در بغداد با حزب رقابت می‌کنند، بنابراین لازم است ما به بغداد برویم و در آنجا برای حقوق اساسی مردم کوردستان بجنگیم. بغداد تبدیل به مکانی برای تمام آن طرف‌هایی شده است که چشم دید پیروزی کوردستان را ندارند، یا برای آن افراد و طرف‌هایی که نتوانسته‌اند در کوردستان با حزب رقابت کنند، بغداد را انتخاب کرده‌اند تا در آنجا با اقلیم کوردستان دشمنی کنند و جلوی پروژه‌ها و پیروزی‌های کوردستان را بگیرند، بنابراین لازم است ما به آنجا برویم، با حضور خودمان، با بودن رفقای مبارز حزب، در آنجا بتوانیم آن موانع را برداریم، آن سدها را برداریم و یک بار دیگر همه چیز را به مسیر درست بازگردانیم، روابط ما را با تمام طرف‌های دیگر قوی‌تر کنیم و کاری کنیم که قانون اساسی به همان شکل اجرا شود و تمام حقوق مردم کوردستان از بغداد تامین شود.

ما این نمایندگان را به بغداد می‌فرستیم تا در آنجا نه تنها از حقوق مردم کوردستان دفاع کنند، بلکه باید از حقوق تک تک مردم این کشور با تمام اقشار و ادیانشان دفاع کنند، باید از دموکراسی دفاع کنند، از قانون اساسی دفاع کنند، از فدرالیسم دفاع کنند، از مردم ستم‌دیده دفاع کنند، نمایندگان ما نمایندگان تمام کسانی هستند که به دنبال برقراری عدالت هستند.

خواهران و برادران

چگونه انتخابات را برگزار کنیم؟ کادر حزب، کادری با اخلاق است، اعضای حزب بر اساس راه و روشی تربیت شده‌اند که به قانون احترام بگذارند، این انتخابات و کمپین انتخاباتی باید به شیوه‌ای متمدنانه انجام شود، بنابراین از همه شما می‌خواهم که در سطح حزب کمپین کنید، خودتان را به سطح افراد دیگری که چشم دید پیروزی شما را ندارند، پایین نیاورید.

عزیزان

وقتی ما کمپین انتخاباتی می‌کنیم، بی‌گمان باید هم از گذشته خود بگوییم، هم از آنچه برای مردم انجام داده‌ایم بگوییم، و هم از برنامه آینده کوردستان بگوییم. اگر الان کسی می‌آمد و به شما می‌گفت، به شما قول می‌داد که ما می‌آییم مشکل برق را حل می‌کنیم، می‌آییم بحران آب را حل می‌کنیم، می‌آییم هوای آلوده اربیل را پاک می‌کنیم، می‌آییم کاری می‌کنیم که دیگر دود ژنراتورها را استنشاق نکنید، می‌آییم کمربند سبز و جنگلی در اطراف اربیل ایجاد می‌کنیم، می‌آییم خدمات بیشتری به شهروندان ارائه می‌دهیم، شاید سوالی پیش می‌آمد که این وعده‌ها بسیار سنگین هستند و قابل اجرا نیستند، یا دلمان خوش می‌شد که اینها وعده‌های بسیار بزرگی هستند و اگر محقق شوند، پیشرفت‌های بسیار بزرگی در کشور ما ایجاد خواهد شد. خواهران و برادران، اینها وعده نیستند، اینها همه دستاوردهایی هستند که حزب برای این کشور و برای اربیل و برای کوردستان به ارمغان آورده است.

شکر خدا در سایه‌ی رهبری حزب، دولت‌های پی در پی که حزب سرپرستی آنها را بر عهده داشته است، کیسه‌شان پر از دستاورد است، در دفاع از حقوق و کرامت خاک و میهن و این ملت، در پیشرفت، در آبادانی و پیروزی و پیشرفت‌های بسیار بزرگ نیز در آینده در انتظار ماست.

قبلاً هم گفتند که شما را سرنگون می‌کنیم، شما را متوقف می‌کنیم، آن را نابود می‌کنیم، ما گفتیم نمی‌توانید و نتوانستند، نتوانستند ما را متوقف کنند، اکنون نیز می‌خواهند در مورد توانایی ما برای کسب دستاوردهای بیشتر تردید ایجاد کنند، در مورد توانایی ما برای اجرای تمام دستاوردها و حقوق مردم کوردستان، اجرای قانون اساسی، در مورد توانایی ما برای بازگرداندن وجب به وجب خاک اشغال شده کوردستان، در مورد توانایی ما برای گام به گام حرکت به سوی کوردستانی پیشرفته‌تر، اکنون نیز می‌خواهند برای ما تردید ایجاد کنند و به ما بگویند شما نمی‌توانید آن پیروزی‌ها را به دست آورید، اما باز هم می‌گوییم، ما می‌توانیم پیروزی‌های بیشتری به دست آوریم، می‌توانیم بیشتر به جلو برویم، می‌توانیم حزب را به بزرگترین و موفق‌ترین لیست در انتخابات عراق در این فصل انتخابات تبدیل کنیم.

خواهران و برادران

این پیروزی‌ها منتی بر کسی نیست، کسی لطفی در حق ما نکرده است، این حاصل فداکاری پیشمرگه‌های قهرمان است، حاصل رنج و مبارزه شما عزیزان است، دستاورد کشاورزان و معلمان و کارمندان و دانشجویان و پدران و مادران گرامی و حاصل مقاومت این ملت است، اینها دستاوردهای راه بارزانی هستند، بنابراین کسی بر ما منت نگذارد، آنچه انجام داده‌ایم با دست و بازوی خود به دست آورده‌ایم.

عزیزان

من پیامی برای اعضا و هواداران حزب دارم، قبل از هر چیز دست خستگی‌ناپذیرتان را می‌فشارم و از شما تشکر می‌کنم، اگر شما نبودید ما هیچ یک از این دستاوردها را به دست نمی‌آوردیم. خداوند با ما بوده است، اما نیرو و بازوی شما بوده که به ما قدرت بخشیده و توانسته‌ایم پیروزی پشت پیروزی ثبت کنیم، بنابراین از شما متشکرم. از شما خواهران و برادران عزیز متشکرم. اما بدانید که این انتخابات نیز دوباره در انتظار کمپین شماست، در انتظار رای شماست، از شما التماس می‌کنم همه به پای صندوق رأی بروید، یک بار دیگر، پیروزی بزرگتری را برای حزب ثبت کنید.

می‌خواهم توجه شما را به یک موضوع جلب کنم، برای کسانی که هنوز مطمئن نیستند که این انتخابات چقدر مهم است، مطمئن باشید اگر ما رای ندهیم، اگر شما به پای صندوق رأی نروید، افراد دیگری به جای شما رای می‌دهند، افراد دیگری به جای شما تصمیم می‌گیرند و خودتان می‌دانید اگر حزب به عنوان مایه پیروزی بزرگترین آرا را به دست نیاورد، آن آرایی که به طرف‌های دیگر می‌روند، در خدمت کوردستان نخواهند بود، بنابراین وظیفه همه شماست که ما برویم و بزرگترین و بیشترین آرا را برای حزب به دست آوریم تا بتوانیم بیشترین خدمت را به کوردستان بکنیم. افراد دیگری قبلاً نیز تلاش جدی کرده‌اند که به جای ما خود را به عنوان نماینده مردم کوردستان نشان دهند، اما متاسفانه نه از کوردستان دفاع کرده‌اند، نه حاضر بودند برای کوردستان خود را فدا کنند، بلکه دست در دست دشمن گذاشتند و علیه کوردستان توطئه چیدند. برای اینکه جلوی آنها گرفته شود، برای اینکه دست آنها کوتاه شود، حزب باید با تمام قدرت خود به بغداد بازگردد.

پیام دیگری نیز برای آن دسته از مردم دارم که هنوز به طرف‌های دیگر باور دارند و فکر می‌کنند اگر به طرف‌های دیگر رای دهند می‌توانند دستاوردهایی به دست آورند. عزیزان، همانطور که گفتم کیسه ما پر از دستاورد است، می‌توانیم از صبح تا شب در مورد دستاوردهایمان بگوییم، در مورد مقاومت‌هایمان بگوییم، در مورد فداکاری‌هایمان بگوییم، در مورد اینکه در زمان سختی چگونه حزب در خط مقدم بوده است، در زمان آبادانی چگونه حزب بنیانگذار و طراح سنگ بنای پیشرفت اقلیم کوردستان بوده است، می‌توانیم ساعت‌ها در مورد دستاوردهایمان بگوییم. من از آن خواهران و برادران می‌خواهم، سوالی از آن طرف‌ها بپرسند، یک دستاورد را به ما بگویند که برای این کشور به دست آورده‌اند؟ یک دستاورد که بدون حزب در این کشور به دست آمده باشد، بگذارید برای ما بگویند، بگذارید به ما بگویند جز حزب چه کسی توانسته است با این همه چالش و موانع مقابله کند؟ چه کسی جز حزب توانسته است رهبری این مرحله و مراحل سخت قبلی را بر عهده بگیرد؟ چه کسی جز حزب می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و بهتر برای این کشور ایجاد کند، بی‌گمان جز حزب، هیچ نیروی دیگری این توانایی را ندارد. پس بگذارید خودشان را به زحمت نیندازند، و با حزب دشمنی نکنند.

از خواهران و برادران دیگر خودمان در اقلیم کوردستان نیز می‌خواهم، رای خود را هدر ندهند، بیایید کنار آن طرفی بایستید که خداوند حامی آن است، که این ملت حامی آن است، که پیشمرگه‌های قهرمان این حزب و این راه و روش را انتخاب کرده‌اند، شما نیز بیایید با ما، همه ما با هم زیبا هستیم، همه ما با هم می‌توانیم پیروزی‌های بزرگتری نیز به دست آوریم. به حزب رای دهید تا سرافرازتر باشیم، تا موفق‌تر باشیم.

خواهران و برادران

من مجبورم برخی حقایق را بیان کنم، مجبورم برخی رویدادها را بازگو کنم. تمام آن طرف‌هایی که چشم دید پیروزی حزب را نداشتند، اما نمی‌توانستند حزب را اینجا متوقف کنند، رفتند و دست در دست هم گذاشتند تا برای دولت اقلیم کوردستان مشکل ایجاد کنند، تا جلوی پیروزی‌های ما را بگیرند، رفتند و برنامه ریختند که چگونه بودجه اقلیم را قطع کنند؟ با طرف‌های دیگر توافق کردند که چگونه بر اقلیم کوردستان فشار بیاورند، فکر می‌کردند اگر بر حزب فشار بیاورند دیگر پیروز شده‌اند، اما آنچه نمی‌دانند این است. خواهران و برادران عزیز، آن فشار فقط بر حزب نبوده است، این تلاش‌ها فقط علیه حزب نبوده است، اینها علیه تمام مردم کوردستان بودند، حزب بخش مهمی از این کشور است، بخش مهمی از این مردم است، هر کس بخواهد در برابر حزب بایستد، باید در برابر تمام مردم کوردستان بایستد. برای اینکه حزب را بشکنند، آماده بودند همه شما را بشکنند. برای اینکه حزب را آزار دهند، آماده بودند همه شما را آزار دهند. و دیدیم در تلاش‌های مستمری که انجام داده‌اند برای این بوده است که دولت اقلیم با تمام طرف‌هایش و با تمام مردمش دچار مشکل و مانع شود، تمام مردم کوردستان متاسفانه در این ضرر و زیان‌رسانی شریک بوده‌اند، حیف که طرف کردی وجود داشته که می‌خواسته به مردم کوردستان ضرر برساند، آنچه که محافظ واقعی حقوق مردم کوردستان بوده، حزب بوده است، بنابراین یک بار دیگر تکرار می‌کنم، برای اینکه دموکراسی پیروز شود، برای اینکه حقوق اساسی اقلیم کوردستان تامین شود، برای اینکه دیگر هیچ توطئه‌ای موفق نشود، حزب باید پیروز شود.

خواهران و برادران

ما نیامده‌ایم فقط از گذشته بگوییم، همانطور که گفتم، هر چه وعده داده‌ایم، عملی کرده‌ایم، می‌توانم این را به شما بگویم، ما رویاهای بزرگی داریم، برنامه‌های بزرگی برای آینده داریم، درست است که تاریخی پر از افتخار داریم، تاریخی پر از فداکاری داریم، اما چشم‌انداز بزرگی نیز برای آینده‌ای روشن‌تر، برای جوانانمان، برای نسل آینده، برای پیروزی کوردستان، برای زندگی بهتر، خوشبخت‌تر، برای اینکه معلمان، کارگران، کشاورزان و تمام اقشار و طبقات این کشور سرافراز باشند، برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند، برای اینکه کوردستان و حقوق کوردستان تضمین‌شده‌تر باشد، برای اینکه وجب به وجب خاک اشغال شده کوردستان بازگردد، برای اینکه جوانانمان به خارج روی نیاورند و برعکس، کسانی که در خارج هستند نیز به کوردستان بازگردند، برنامه داریم، حزب چشم‌انداز دارد و حزب نیز می‌تواند آن برنامه را اجرا کند.

آن راه‌ها و جاده‌ها، این وظیفه است، ما در هیچ کجای کوردستان تفاوتی قائل نمی‌شویم، هر وجب از این خاک برای حزب مقدس است و آماده‌ایم به وجب به وجب این خاک خدمت کنیم. ما به این نیاز داریم که قوی‌تر باشیم، برای اینکه بتوانیم حقوقمان را تامین کنیم، افرادی را به بغداد بفرستیم که در آنجا مشغول منافع شخصی خود نباشند، مشغول توافقات جانبی نباشند، افرادی را به آنجا بفرستیم که نماینده واقعی شما باشند، که برای حقوق شما بجنگند، که برای آینده‌ای تضمین‌شده‌تر برای کوردستان در آنجا مبارزه کنند، باید افرادی را به آنجا بفرستیم که با خدای خود، با وجدان خود، با مردم خود صادق باشند، باید این خواهران و برادران را به بغداد بفرستیم.

خواهران و برادران

ما به بغداد می‌رویم تا از حقوق ملت‌های دیگر نیز دفاع کنیم، تا از ادیان دیگر نیز دفاع کنیم، دیدیم در این مدت چگونه به خواهران و برادران مسیحی ما ستم شد و پیوسته نیز می‌شود، دیدیم چگونه به خواهران و برادران ترکمن ما ستم شده و پیوسته نیز می‌شود. نمایندگان حزب دمکرات کوردستان، نمایندگان تمام اقشار و طبقات و ادیان و ملت‌ها هستند، نمایندگان تمام مردم عراق هستند و وقتی به آنجا می‌رویم، از حقوق هر ملت و هر دینی محافظت می‌کنیم.

برابری و عدالت بخش مهمی از فرهنگ حزبی است، ما در برابر ستمگر می‌ایستیم تا عدالت را برای ستم‌دیده برقرار کنیم. ما در برابر اشغالگر می‌ایستیم تا خاک اشغال شده‌مان را آزاد کنیم. ما با این هستیم که هر ملتی، هر دینی با سرافرازی زندگی کند و منت کسی بر سرش نباشد، حزب وقتی به طرف‌ها خدمت می‌کند، هرگز بر آنها منت نمی‌گذارد، حزب خدمت کردن را وظیفه می‌داند، آن را بخشی از وجود خود و راه و روش خود می‌داند، بنابراین خواهران و برادران، از شما التماس می‌کنم، به ما اعتماد کنید. آن اعتمادی که تا الان به ما کرده‌اید، ثمراتش را دیده‌اید، وعده دادیم، باور کردید، به ما اعتماد کردید، وعده‌هایمان را عملی کردیم و در حد آن اعتمادی بودیم که به ما کردید، از این پس نیز به اعتماد به ما ادامه دهید تا بتوانیم بیشتر به شما خدمت کنیم.

خواهران و برادران

وظیفه ما سنگین است، هنوز کارهای زیادی داریم، مشکل ما فقط حقوق نیست، مشکل ما خاک است، مشکل ما هویت است، مشکل ما عدالت است، مشکل ما برابری است، مشکل ما تمام آن حقوقی است که تا الان به دست نیامده‌اند، ما از شما می‌خواهیم به ما اعتماد کنید تا بتوانیم ما در تمام آن نقاط ادامه دهیم تا رسیدن به اهداف نهایی‌مان. کرکوک، مخمور، شنگال، وجب به وجب این خاک هیچ‌کدام از نظر ما بخشی از جغرافیا نیستند، آنها احساس و روح ما هستند، بخشی از جسم ما هستند، به همین دلیل آنچه در توانمان باشد باید انجام دهیم برای بازگرداندن وجب به وجب این خاک مقدس به میهن کوردستانمان.

ما قبول کرده‌ایم که در عراقی فدرال زندگی کنیم، اما عراقی فدرال که به فدرالیسم باور دارد، به تمام حقوق اساسی این کشور باور دارد، حقوق مردم کوردستان مشخص است، خاک کوردستان وجب به وجب این مکان‌هایی که نام بردم، بخشی از جسم کوردستان هستند، نمی‌توان با قانون اساسی به گونه‌ای برخورد کرد که به نفع یک طرف و علیه اقلیم کوردستان باشد، ما لازم است آن مبارزه را در بغداد انجام دهیم تا قانون اساسی به همان شکل اجرا شود، تا ماده ۱۴۰ به همان شکل اجرا شود، تا بودجه اقلیم به همان شکل اجرا شود، تا تمام حقوق مردم کوردستان به همان شکل تامین شود و هیچ کس توانایی آن را نداشته باشد که خود را بالاتر بداند و مردم نمایندگان کوردستان نیز در آنجا باشند، خود را کمتر بدانند، حزب خود را از هیچ کس کمتر نمی‌داند، حزب در برابر آنها می‌ایستد، حزب در سطح همه است و در راه به دست آوردن حقوق مردم کوردستان، حزب آماده است با هر کسی مقابله کند.

خواهران و برادران

من نمی‌خواهم در مورد کارهایی که انجام داده‌ایم صحبت کنیم، زیرا چیزهای بسیار بسیار بزرگتری در پیش داریم، آنچه انجام داده‌ایم تقدیم به شما باشد، آنچه باقی مانده بسیار بزرگتر است ان‌شاءالله. اما خوب است که شما همه شاهد هستید، می‌بینید که دستاوردهای حزب چیست، ما نیازی نداریم مردم کوردستان را قانع کنیم که به ما اعتماد کنند، اعمال ما بهترین گواه بر این است که حزب وقتی حرفی می‌زند، آن را عملی نیز می‌کند.

من بیش از این وقت شما را نمی‌گیرم، بسیار بسیار از شما متشکرم، می‌دانم که خسته هستید، اما باز هم از شما می‌خواهم، کمی بیشتر خودتان را به زحمت بیندازید، یک ماه به این خواهران و برادران خدمت کنید تا چهار سال به ما خدمت کنند، تا به کوردستان خدمت کنند، تا جلوی دیگران را بگیرند که علیه شما توطئه نچینند، تا کوردستان وارد مرحله‌ای تضمین‌شده‌تر، روشن‌تر، پیشرفته‌تر شود. برای اینکه عدالت، برابری، دموکراسی و فدرالیسم تامین شوند، تمام حقوق کوردستان تامین شوند، از شما التماس می‌کنم به لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کوردستان رای دهید، همیشه پیروز باشید، کوردستان همیشه آباد باشد.