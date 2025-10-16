محمد عبدالکریم غماری فرمانده کل نیروهای حوثی در حمله‌ی اسرائیل کشته شد

5 ساعت پیش

حوثی‌های یمن، روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴) اعلام کردند که محمد عبدالکریم غماری، فرمانده کل نیروهایشان، در حمله‌ای از سوی اسرائیل کشته شده است.

در بیانیه‌ای که از سوی حوثی‌ها منتشر شد، آمده است: "به مردم یمن اعلام می‌کنیم که در میان کاروان کشته‌شدگان نیروهایمان بر اثر حملات اسرائیل طی دو سال گذشته که تعدادشان افزایش یافته، سرلشکر رکن محمد عبدالکریم غماری به همراه چند تن از همراهان و پسرش به نام حسین حضور دارد."

این بیانیه هیچ جزئیاتی درباره‌ی زمان و مکان این حمله ارائه نکرده است.

پس از رویدادهای ۷ اکتبر و آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در نوار غزه، شماری از گروه‌های مسلح منطقه، به ویژه حوثی‌های یمن، حملات خود را علیه اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن آغاز کردند که منجر به کاهش تردد کشتی‌های تجاری شد. اخیراً نیز عبدالملک حوثی، رهبر حوثی‌های یمن، دستور توقف حملات موشکی خود علیه اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده بود.