وزارت دفاع ترکیه: از ثبات و امنیت سوریه حمایت میکنیم
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که برای تأمین امنیت در سوریه، هماهنگیهای مستمری با این کشور دارد
وزارت دفاع ترکیه، روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد: "دولت جدید سوریه در تلاش است تا ثبات و امنیت را در کشورش فراهم کند. از این رو، ترکیه به تلاشهای خود برای افزایش هماهنگی و همکاری با وزارت دفاع سوریه با هدف افزایش توان نظامی، ثبات و امنیت کشور و پاکسازی منطقه از تروریسم ادامه میدهد."
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که در نشست سهجانبهای که در تاریخ ۱۲ اکتبر جاری در آنکارا با مقامات سوریه برگزار شد، گامهای افزایش توانمندیهای سوریه و توسعهی هماهنگیها با این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد که برای ثبات و امنیت سوریه، همواره از اصل "یک دولت و یک ارتش سوریه" حمایت میکند.
وزارت دفاع ترکیه ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د) با ارتش سوریه را ضروری دانسته و خواستار اجرای سریع این فرآیند شد.
پیش از این نیز رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، چندین بار تأکید کرده بود که نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د) باید با ارتش این کشور ادغام شوند.