شیوخ عشایر شمال بغداد از دولت و نیروهای امنیتی خواسته‌اند عاملان اصلی ترور صفا مشهدانی را افشا کنند

5 ساعت پیش

پس از ترور صفا مشهدانی، نامزد ائتلاف سیاده و عضو شورای استان بغداد، موجی از اعتراضات شدید در میان اهل سنت بغداد شکل گرفته است. شیوخ عشایر شمال بغداد از دولت و نیروهای امنیتی خواسته‌اند عاملان اصلی این حادثه را افشا کنند.

شیوخ عشایر شمال بغداد تأکید کرده‌اند که سال‌هاست شخصیت‌های برجسته‌ی اهل سنت هدف قرار گرفته و ترور می‌شوند و در صورت عدم رضایت از نتایج تحقیقات نیروهای امنیتی، تهدید به اتخاذ مواضعی قاطع کرده‌اند.

ترور نامزد قدرتمند ائتلاف سیاده در شمال بغداد، واکنش شدید اهل سنت را در پی داشته است. صفا مشهدانی، عضو شورای استان بغداد و از رهبران حزب خمیس خنجر، شب گذشته بر اثر انفجار بمب چسبانده شده به خودرویش در منطقه طارمیه بغداد کشته شد. جریان‌های اهل سنت این رویداد را تسویه‌حساب سیاسی می‌دانند.

لیث دلیمی، از رهبران ائتلاف سیاده، به کوردستان۲۴ گفت: "این حادثه به ائتلاف ما، منطقه و مردم طارمیه آسیب رساند. اختلافات سیاسی همیشه وجود داشته، اما رسیدن به سطح کشتار انسان‌ها، وضعیتی خطرناک است. کشته شدن صفا همه‌ی ما، به ویژه مردم طارمیه را آزرده است."

شیخ قیس لطیف، رئیس عشیره‌ی الشراب، اظهار داشت: "این مرد با هیچ‌کس مشکلی نداشت، او یک شخصیت سیاسی بود، اما نترس و شجاع بود. او مدافع سرسخت منطقه‌ی خود در شورای استان بود، برای طارمیه کار می‌کرد و مشکلات و مصائب این منطقه را منتقل می‌کرد، به همین دلیل کشته شد و این قتل پذیرفتنی نیست."

غیث علی، رئیس دفتر صفا مشهدانی، گفت: "شخصیت‌های این منطقه هدف سیاسی و تروریستی قرار می‌گیرند، از سوی گروهی از افراد خرابکار که نمی‌خواهند ما برای منطقه‌مان کار کنیم. هدف آن‌ها تخریب، ترور، خشونت و ایجاد هرج‌ومرج است."

صفا مشهدانی، جوان ساکن طارمیه بود که در آخرین انتخابات شورای استان بغداد، بیشترین آرا را در میان اهل سنت شمال بغداد به دست آورد. در همان زمان نیز تلاش برای ترور او صورت گرفت و پایش مجروح شد. او برای ششمین دوره‌ی پارلمان عراق نیز نامزد بود، اما در نزدیکی خانه‌اش کشته شد. رئیس پارلمان عراق در واکنش به این رویداد با شگفتی گفت: "در میان اهل سنت، هر کس که ظهور کند، ترور می‌شود."

