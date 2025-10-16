در کنفرانسی در پارلمان اروپا، از تجربه‌ی اقلیم کوردستان در زمینه‌ی همزیستی قدردانی شد و نمایندگان اروپایی برای شرکت در روز ملی دعا در اقلیم کوردستان در سال آینده ابراز تمایل کردند

روز پنجشنبه، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۵ شهریور ۱۴۰۴)، کنفرانسی با موضوع همزیستی در اقلیم کوردستان، با نظارت کنفدراسیون دیاسپورای کوردستانی و با حضور شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا، در مقر پارلمان اروپا برگزار شد.

آنو جوهر، وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، که در این کنفرانس شرکت کرده بود، به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: نمایندگان ۱۰ کشور در این کنفرانس حضور داشتند و شگفتی خود را از تجربه و اقدامات دولت اقلیم کوردستان ابراز داشتند.

وی همچنین اشاره کرد که در این کنفرانس از تجربه‌ی اقلیم کوردستان در زمینه‌ی همزیستی قدردانی شد و تجربه‌ی این اقلیم در این حوزه بسیار ارزشمند ارزیابی گردید. وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان افزود که بیشتر شرکت‌کنندگان در کنفرانس، نمایندگان پارلمان اروپا بودند و تمایل خود را برای شرکت در روز ملی دعا در اقلیم کوردستان در سال آینده نشان دادند.