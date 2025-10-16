پارلمان روسیه: تحویل اسد به دولت جدید سوریه ناممکن است

یک مقام پارلمان روسیه درخواست رئیس‌جمهور سوریه برای استرداد بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را رد کرد و آن را اقدامی انتقام‌جویانه دانست

5 ساعت پیش

دیمیتری نوویکوف، معاون اول رئیس کمیته امور دولتی در پارلمان روسیه (دوما)، تحویل بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، به دولت جدید دمشق را غیرمعمول و ناممکن خواند. وی افزود که اگر مسکو با درخواست احمد شرع موافقت کند، این امر راهی برای انتقام‌جویی خواهد بود.

روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در سفری رسمی وارد مسکو شد. وی در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواستار استرداد رئیس‌جمهور پیشین کشورش شد که سال گذشته پس از رویدادهای سوریه و سقوط رژیم بعث این کشور، توسط روسیه پناه داده شده بود.

در همین راستا، دیمیتری نوویکوف به خبرگزاری لنتای گفت که موضوع تحویل اسد به دولت کنونی سوریه امری ناممکن است. وی اشاره کرد که اسد پیش از این رئیس‌جمهور منتخب آن کشور بود و بازگرداندن او در حال حاضر کار درستی نیست، زیرا به موضوعی انتقام‌جویانه تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، پارلمان روسیه اعلام کرد که پیش از این نیز چندین شخصیت دیگر از کشورهای مختلف توسط دولت روسیه پناه داده شده‌اند، از جمله ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین.

نوویکوف همچنین توضیح داد که اگر روسیه این درخواست سوریه را بپذیرد، حقوق بشر را نقض کرده است؛ بنابراین، دولت روسیه به هیچ وجه مجاز نیست چنین کاری را در قبال افرادی که در خاک روسیه اقامت دارند، انجام دهد.