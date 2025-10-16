نچیروان بارزانی: مسیحیان جزئی اصیل از کوردستان هستند
مار اغناطیوس افرام دوم نیز از کوردستان به دلیل کمک و پشتیبانی از مسیحیان در دوران سخت و آوارگی، قدردانی کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در دیدار با مار اغناطیوس افرام دوم، پاتریارک کلیسای سریانی ارتدوکس، تأکید کرد که کوردستان بدون تبعیض، خانهی همهی اقوام است.
مار اغناطیوس افرام دوم نیز از کوردستان به دلیل کمک و پشتیبانی از مسیحیان در دوران سخت و آوارگی، قدردانی کرد.
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، بعدازظهر امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، میزبان مار اغناطیوس افرام دوم، پاتریارک کلیسای سریانی ارتدوکس و هیئت همراه وی بود. این هیئت متشکل از شماری از مطرانها، کشیشها و روحانیون کلیسا از سراسر جهان بود.
در این دیدار، پاتریارک و هیئت همراه، دربارهی هدف سفر خود به اقلیم کوردستان که برای افتتاح دو کلیسا بود، صحبت کردند؛ یکی در اربیل و دومی در دهوک.
بر اساس این بیانیه، آنها در این خصوص از همکاری و پشتیبانی اقلیم کوردستان از جامعهی مسیحی، به ویژه در دوران سخت و آوارگی مسیحیان و دیگر اقوام در زمان جنگ علیه داعش، قدردانی کردند. همچنین، همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام در اقلیم کوردستان را ستودند.
نچیروان بارزانی نیز به نوبهی خود تأکید کرد که کوردستان بدون تبعیض، خانهی همهی اقوام است و آنها به همزیستی مسالمتآمیز افتخار میکنند. وی همچنین اطمینان داد که اقلیم کوردستان به ترویج، گسترش و حفاظت از فرهنگ همزیستی، تساهل و تنوع ادامه خواهد داد.
رئیس اقلیم کوردستان گفت: "مسیحیان جزئی اصیل از این سرزمین هستند و همهی ما در وظایف و حقوق برابر هستیم."
وضعیت کلیسا و پیروان آن در اقلیم کوردستان، عراق و کشورهای جهان، محور دیگری از این دیدار بود.