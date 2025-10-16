اتحادیهی اروپا سیستم ضد پهپاد جدیدی را به کار میگیرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا اعلام کرد سیستم ضد پهپادی جدیدی تا پایان سال ۲۰۲۷ به طور کامل عملیاتی خواهد شد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجیی اتحادیهی اروپا، اظهار داشت: «پهپادها تعریف جنگ را بازنویسی کردهاند. داشتن دفاع پهپادی دیگر برای هیچ طرفی اختیاری نیست. به همین دلیل، امروز ما سیستم جدیدی برای مقابله با پهپادها پیشنهاد میکنیم تا تا پایان سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) به طور کامل عملیاتی شود.»
وی همچنین اشاره کرد که هماهنگیی نزدیکی با ناتو انجام میشود و همهی کشورها در معرض خطر هستند. کالاس تأکید کرد که همهی کشورهای عضو نیز باید در سیستمهای ضد پهپاد و قابلیتهای خود برای هدف قرار دادن اهداف زمینی سرمایهگذاری کنند.