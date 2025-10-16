دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، اعلام کرد که به زودی در مجارستان با او دیدار خواهد کرد

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه پس از یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، اظهار داشت که با همتای روسی خود در مجارستان دیدار خواهد کرد. او این گفت‌وگوی تلفنی را «بسیار سازنده» توصیف کرد و افزود که هدف از این دیدار، تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.

رهبران دو کشور پیش از این نیز برای حل بحران اوکراین در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار کرده بودند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که در جریان مکالمه‌ی اخیر خود با پوتین، «پیشرفت‌هایی» حاصل شده باشد.

قرار است پیش از دیدار روسای جمهوری دو کشور، هیئت‌هایی از هر دو طرف با یکدیگر ملاقات کنند. از جانب آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، در این نشست حضور خواهد یافت. تاریخ دقیق دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست هنوز مشخص نیست.

مکالمه‌ی تلفنی ترامپ و پوتین در آستانه‌ی سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به واشنگتن صورت گرفت. زلنسکی قرار است روز جمعه با ترامپ دیدار کند. دو طرف در این دیدار درباره‌ی تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین گفت‌وگو خواهند کرد؛ موشک‌هایی که به نیروهای اوکراینی امکان انجام حملات عمیق‌تر در خاک روسیه را خواهد داد.

کاخ کرملین نیز پس از این مکالمه‌ی تلفنی اعلام کرد که تمهیدات لازم برای نشست رئیس‌جمهوری روسیه با همتای آمریکایی‌اش «فورا» آغاز خواهد شد.