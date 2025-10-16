ریاست جمهوری‌ی ترکیه با ارسال یادداشتی به پارلمان این کشور، خواستار تمدید سه ساله‌ی ماموریت نیروهای نظامی خود در خاک عراق و سوریه تا سال ۲۰۲۸ شد

2 ساعت پیش

ریاست جمهوری‌ی ترکیه روز پنجشنبه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴)، با ارسال یادداشتی به پارلمان این کشور، رسماً درخواست تمدید سه ساله‌ی ماموریت نیروهای نظامی ترکیه در عراق و سوریه را مطرح کرد. این درخواست به منظور تداوم حضور نیروها تا سال ۲۰۲۸ میلادی است.

در این یادداشت آمده است که «خطر تروریسم در مرزهای ترکیه همچنان ادامه دارد و تاکنون ثبات بلندمدت حاصل نشده است.» ریاست جمهوری‌ی ترکیه همچنین تاکید کرده است که این کشور «اهمیت زیادی به حفظ یکپارچگی‌ی سرزمینی عراق و همسایگانش می‌دهد.»

یادداشت مذکور ادامه می‌دهد که «ادامه‌ی تهدید داعش در عراق، خطری مستقیم برای صلح منطقه، ثبات و امنیت ترکیه ایجاد می‌کند.» همچنین اشاره شده است که «دولت سوریه در زمینه‌های متعددی به ترکیه نیاز دارد و اتخاذ تدابیر لازم بسیار حائز اهمیت است.»

بر اساس این یادداشت، در چارچوب تحولات کنونی و مطابق با قوانین بین‌المللی، برای مقابله با تمامی تهدیدها، خطرات و اقداماتی که می‌توانند امنیت ترکیه را به خطر اندازند و با هدف برهم زدن یکپارچگی‌ی سرزمینی عراق و سوریه صورت می‌گیرند، از پارلمان درخواست شده است که مدت زمان حضور نیروهای ترکیه در عراق و سوریه برای سه سال دیگر، یعنی تا سال ۲۰۲۸، تمدید شود.

همزمان با این تحولات، وزارت دفاع‌ ترکیه نیز در همین روز پنجشنبه تاکید کرد که این وزارتخانه با دولت کنونی سوریه برای تامین امنیت آن کشور هماهنگی دارد.