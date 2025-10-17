2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ایران امروز جمعه ۱۷ اکتبر، حملات اسرائیل به پایگاه متحد نزدیکش حزب‌الله در جنوب لبنان را محکوم کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای گفت که این حملات «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان» بوده است.

لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل یک نفر را کشته و هفت نفر را زخمی کرده است، در حالی که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب‌الله و گروه‌های متحد آن را هدف قرار داده است.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، گفت که این حملات تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده و آنچه را که او نقض آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل که سال گذشته مذاکره شده بود، توصیف کرد، محکوم کرد.

تهران حامی اصلی حزب‌الله است، اما این گروه به دلیل خصومت‌های اخیرش با اسرائیل و سرنگونی بشار اسد در سوریه که ارتباط زمینی با ایران را فراهم می‌کرد، به شدت تضعیف شده است.

این ضربه‌ای به ایران محسوب می‌شود که در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در سال جاری تاسیسات هسته‌ایش مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.

حزب‌الله و اسرائیل در ماه نوامبر، پس از بیش از یک سال خصومت که به دو ماه جنگ آشکار منجر شد، با آتش‌بس موافقت کردند. با این وجود، اسرائیل بارها خاک لبنان را بمباران کرده است.

بقایی همچنین فرانسه و ایالات متحده - که ضامن آتش‌بس هستند - را به «ادامه بی‌تفاوتی و مماشات» در قبال اسرائیل در مورد آنچه او «نقض مکرر» توافق نامید، متهم کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن