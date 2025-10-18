دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعتراض اسرائیل به حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را نپذیرفت

5 ساعت پیش

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درخواست اسرائیل برای لغو حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را رد کرد.

در نوامبر سال گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی در تصمیمی که تیتر اصلی رسانه‌های جهانی شد، اعلام کرده بود که «دلایل قانع‌کننده»ای وجود دارد تا باور شود نتانیاهو و گالانت «مسئولیت کیفری» در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه دارند.

واکنش‌های بین‌المللی و درخواست‌های اسرائیل

صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت با اعتراضات شدید اسرائیل و آمریکا مواجه شد. پس از آن، آمریکا تحریم‌هایی را علیه مقامات ارشد دیوان اعمال کرد. نتانیاهو این تصمیم را «ضد یهود» خواند، در حالی که جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آن را «حکمی شرم‌آور» توصیف کرد.

در ماه مه، اسرائیل از دیوان درخواست کرد که این احکام را لغو کند، در حالی که اعتراض دیگری را نیز در مورد صلاحیت قضایی دیوان مطرح کرده بود. دیوان در ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر) این درخواست را رد کرد و اعلام داشت که «هیچ مبنای قانونی» برای لغو احکام تا زمان حل و فصل مسئله‌ی صلاحیت قضایی وجود ندارد.

یک هفته بعد، اسرائیل درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را مطرح کرد، اما قضات روز جمعه حکم دادند که «این مسئله، به شکلی که اسرائیل مطرح کرده است، شایسته‌ی تجدیدنظر نیست» و بدین ترتیب درخواست آن‌ها را رد کردند.

هم‌زمان، دیوان حکم بازداشت برای سه تن از رهبران ارشد جنبش حماس را نیز صادر کرده بود، اما پس از کشته شدن آن‌ها، این احکام لغو شدند.