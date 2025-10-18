پیشنهاد روسیه برای احداث تونل ریلی «پوتین-ترامپ» زیر تنگه برینگ

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه برای سرمایه‌گذاری، طرحی برای ساخت تونل ریلی ۱۱۲ کیلومتری زیر تنگه برینگ به منظور اتصال روسیه و آمریکا ارائه کرده است

5 ساعت پیش

کیریل دیمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورها و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری روسیه، پیشنهاد داده است که تونل ریلی زیرآبی به نام «پوتین-ترامپ» بین روسیه و آمریکا در زیر تنگه برینگ ساخته شود. این تونل با هدف اتصال دو کشور، نمادی از اتحاد و گشایش دریچه‌ای مشترک برای کشف منابع طبیعی خواهد بود.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دیمیتریف این پیشنهاد را پس از گفت‌وگوی تلفنی روز گذشته‌ی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده است. در این گفت‌وگو، دو طرف برای دیدار در مجارستان به منظور یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به توافق رسیدند.

رئیس صندوق سرمایه‌گذاری روسیه در این خصوص با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، تماس گرفته و پیشنهاد داده است که شرکت‌های بزرگ انرژی آمریکا در پروژه‌های روسیه در قطب شمال مشارکت کنند. وی همچنین پیشنهاد کرده که این تونل توسط شرکت «The Boring Company»، یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه ساخت تونل که ایلان ماسک مالک آن است، ساخته شود.

دیمیتریف در پستی در شبکه‌ی اجتماعی (ایکس) نوشت: «رویای اتصال آمریکا و روسیه از طریق تنگه برینگ، دیدگاهی دیرینه است که از خط آهن سیبری-آلاسکا در سال ۱۹۰۴ تا طرح روسیه در سال ۲۰۰۷ وجود داشته است؛ یعنی ایده‌ی اتصال این دو نقطه دست‌کم ۱۵۰ سال قدمت دارد.»

دیمیتریف در پیام خود به ماسک در ایکس نوشت: «هزینه‌ی عادی این تونل بیش از ۶۵ میلیارد دلار است، اما با فناوری شرکت شما می‌توانیم آن را با کمتر از ۸ میلیارد دلار بسازیم. پس بیایید با هم آینده را بسازیم.»

دیمیتریف همچنین اشاره کرد که در دوران جنگ سرد، طرحی برای ساخت «پل صلح جهانی کندی-خروشچف» بر روی این تنگه مطرح شده بود. وی افزود: «صندوق سرمایه‌گذاری روسیه پیش‌تر در ساخت اولین پل خط آهن روسیه-چین سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کارهای بیشتری انجام دهیم و برای اولین بار در تاریخ بشریت، قاره‌ها و روسیه و آمریکا را به یکدیگر متصل کنیم.»

تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی ماسک یا ترامپ به این پیشنهاد داده نشده است، اما دونالد ترامپ در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به این تونل اشاره کرده و آن را ایده‌ای جالب توجه خوانده و گفته بود: «این پروژه به مذاق زلنسکی خوش نخواهد آمد.» زلنسکی نیز بلافاصله پاسخ داد: «من از این پروژه خوشحال نیستم.»

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تونل ۱۱۲ کیلومتر طول خواهد داشت و در کمتر از هشت سال تکمیل می‌شود. هزینه‌ی آن ۸ میلیارد دلار برآورد شده و بودجه‌ی آن توسط مسکو و شرکای بین‌المللی تأمین خواهد شد. رویترز همچنین اشاره کرده است که علاوه بر خود تونل، ساخت و نوسازی زیرساخت‌های دو سوی تنگه نیز به مبلغ قابل توجهی نیاز دارد، به ویژه که جاده‌ها و خطوط آهن کنونی چوکوتکا نیازمند بازسازی هستند.

تنگه برینگ، که در باریک‌ترین نقطه خود ۸۲ کیلومتر عرض دارد، بین اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی قرار گرفته و شبه‌جزیره چوکچی در شرق دور روسیه را از شبه‌جزیره سیوارد در آلاسکا جدا می‌کند.