پرزیدنت بارزانی: روابط اربیل و بغداد باید بر اساس قانون اساسی تنظیم شود

پرزیدنت مسعود بارزانی، تأکید کرد که روابط با بغداد نباید بر اساس امیال شخصی، بلکه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد

8 ساعت پیش

روز شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و مشارکت استادان و علمای دین اسلام و نمایندگان دیگر ادیان اقلیم کوردستان، نشست گسترده‌ای در تالار سعد عبدالله در اربیل برگزار شد.

پرزیدنت بارزانی، در ابتدای سخنان خود ضمن خوشامدگویی به حاضران، در خصوص انتخابات گفت: «انتخابات فرصت مناسبی برای هر ملتی است تا بتواند آزادانه رأی دهد، اما متأسفانه در عراق دخالت‌های زیادی صورت می‌گیرد.» وی تأکید کرد: «با وجود همه ملاحظات، ما برای منافع کوردستان در انتخابات شرکت کرده‌ایم.»

پرزیدنت بارزانی از احزاب اقلیم کوردستان خواست تا کارزار انتخاباتی آرام و به دور از تنش داشته باشند و افزود: «از اعضای پارت دموکرات کوردستان نیز خواسته‌ام که اگر پوسترهایشان پاره شد یا سخنی علیه‌شان گفته شد، واکنش نشان ندهند.»

هشدار نسبت به توطئه‌های جدید علیه کوردستان

بارزانی با اشاره به فرهنگ همزیستی در اقلیم کوردستان اظهار داشت: «کوردستان متعلق به همگان است. این مایه افتخار است که فرهنگ همزیستی از نیاکانمان برای ما به ارث رسیده و همه ما می‌توانیم با هم به این سرزمین خدمت کنیم. همه ادیان از حقوق برابر برخوردارند و هیچ تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.»

وی در خصوص توطئه‌ها علیه اقلیم کوردستان گفت: «از زمان تأسیس دولت عراق، نه این کشور و نه ما به عنوان ملت کورد و کوردستان، روی آرامش را ندیده‌ایم. ظلمی که در گذشته بر کوردستان روا داشته شد، در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد. هیچ دولتی در دنیا علیه ملت خود از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است؛ این اتفاق فقط در عراق و علیه مردم کوردستان رخ داد.»

بارزانی افزود: «توطئه‌ها علیه ملت کورد متوقف نشده و اکنون به شکلی دیگر ادامه دارد. در گذشته با بمباران شیمیایی و تخریب روستاها بود و امروز با گرفتار کردن جوانان ما به مواد مخدر است تا هویت ملی و اعتماد به نفس را در میان آن‌ها از بین ببرند که این از انفال نیز خطرناک‌تر است.»

ثبات در اقلیم کوردستان؛ مایه غبطه دیگران

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات گفت: «هر فردی در رأی دادن آزاد است، اما مهم است که خدماتی که به شهرهای کوردستان ارائه شده، در نظر گرفته شود.»

بارزانی با بیان اینکه دولت اقلیم کوردستان بدون کاستی نیست، افزود: «اما خدمات بسیاری به‌ویژه در بخش‌های آب، برق، راه و امنیت ارائه کرده است. بسیاری از کشورها به امنیت و ثبات اقلیم کوردستان غبطه می‌خورند.» وی همچنین موضوع آب را بحران بزرگ سال‌های آینده دانست و از برنامه‌ریزی برای ساخت سد در مناطق مختلف خبر داد.

روابط با بغداد؛ قانون اساسی به جای امیال شخصی

بارزانی در خصوص مرحله پس از انتخابات تأکید کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا با طرف‌هایی در بغداد همکاری کنند که برای حل مشکلات آمادگی و درک متقابل دارند. وی گفت: «روابط اربیل و بغداد باید بر اساس قانون اساسی تنظیم شود، نه بر اساس امیال شخصی.»

ایشان همچنین از ایستادگی مردم کوردستان در برابر فشار قطع بودجه و حقوق از سوی بغداد قدردانی کرد و گفت: «بغداد گمان می‌کرد با قطع حقوق، مردم کوردستان به خیابان‌ها می‌آیند و اوضاع به هم می‌ریزد، اما مردم ما مقاومت کردند.»

تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان

بارزانی در پایان درباره تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان گفت: «ناخوشایند است که با گذشت یک سال از انتخابات پارلمانی کوردستان، هنوز دولت تشکیل نشده است. ما خواستار تشکیل دولت ائتلافی گسترده بودیم، اما به جز پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی، دیگر احزاب موافقت نکردند.» وی ابراز امیدواری کرد که کابینه جدید پیش از انتخابات پارلمانی عراق تشکیل شود.