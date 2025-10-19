در حالی که بحران آب در عراق عمیق‌تر شده و به تخلیه روستاها انجامیده، دولت اقلیم کوردستان با اجرای پروژه‌ای راهبردی در اربیل، راه‌حلی بلندمدت برای تأمین آب شرب این شهر یافته است

5 ساعت پیش

سال به سال، بحران آب در عراق عمیق‌تر می‌شود، به ویژه مشکل تأمین آب آشامیدنی. فریاد مردم در بیشتر شهرها بلند شده و ده‌ها روستا به دلیل بی‌آبی تخلیه شده‌اند. در حالی که استان دیوانیه با یک فاجعه زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کند، در اقلیم کوردستان وضعیت متفاوت است. دولت اقلیم کوردستان با یک پروژه راهبردی در اربیل، راه‌حلی بلندمدت برای مشکل کم‌آبی یافته است.

دیلان بارزان و احمد عبدالصمد، خبرنگاران کوردستان۲۴، در گزارشی وضعیت آب در عراق و کوردستان را مقایسه می‌کنند.

بحران فزاینده آب در عراق

ما شاهد شکل‌گیری یک فاجعه بزرگ هستیم؛ فاجعه‌ای که شاید در تاریخ عراق بی‌سابقه باشد. اینجا، در شهرک عفک در استان دیوانیه، چند سال پیش آب رودخانه فرات به دست ساکنان می‌رسید، اما امروز به زباله‌دان تبدیل شده است.

رودخانه‌های عراق؛ از شریان حیات تا زباله‌دانی

رودخانه فرات از میان شهر می‌گذرد، با این حال ساکنان آن مجبورند آب آشامیدنی را با پول بخرند.

سیف علی، یکی از شهروندان دیوانیه، به کوردستان۲۴ گفت: «رودخانه‌های عراق به این شکل مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند و دولت تنها نظاره‌گر است. اگر برای آب هم تظاهرات کنیم، فایده‌ای ندارد. تمامی خدمات نادیده گرفته شده‌اند، حتی آبی که می‌نوشیم. ۲۳ سال است که دولت وجود دارد، چرا باید آب آشامیدنی هم نداشته باشیم؟»

عباس جبار، شهروند دیگری، اظهار داشت: «همانطور که می‌بینید، نزدیک به یک سال است که آب به کلی قطع شده است. بخش زیادی از مردم اینجا مهاجرت کرده‌اند و روستاهای اطراف نیز در حال تخلیه هستند. آب نیست، مجبوریم آن را بخریم.»

آمارهای نگران‌کننده از کاهش سطح آب

بر اساس آمارهای رسمی، سطح آب در رودخانه‌های عراق به شکل چشمگیری کاهش یافته است:

- رودخانه دجله: سطح آب به میزان ۲۹ درصد کاهش یافته است.

-رودخانه فرات: سطح آب به میزان ۷۳ درصد کاهش یافته است.

- آب ذخیره‌شده: در مدت تنها چهار ماه، از ۱۰ میلیارد متر مکعب به ۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

اقلیم کوردستان؛ راه‌حلی راهبردی برای آینده

در اینجا، در بخش آزمایشگاه کنترل آب پروژه امداد سریع آب‌رسانی به شهر اربیل، وضعیت ۱۸۰ درجه متفاوت است. روزانه بیش از ۱۰۰ آزمایش بر روی آبی که از طریق این پروژه به خانه‌ها تأمین می‌شود، انجام می‌گیرد تا از پاکی و کیفیت آن اطمینان حاصل شود.

مقصد عبدالله، کارمند آزمایشگاه، به کوردستان۲۴ گفت: «ما روزانه ۵ تا ۶ نمونه از محله‌های مختلف اربیل دریافت می‌کنیم و برای هر یک از آن‌ها ۱۶ آزمایش شیمیایی و بیولوژیکی انجام می‌دهیم که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ آزمایش می‌شود.»

پروژه آب‌رسانی اربیل؛ تضمین آب شرب برای ۳۰ سال

این پروژه که یکی از پروژه‌های راهبردی زیرساختی اقلیم کوردستان به شمار می‌رود، در مرحله اول روزانه ۲۴۰ هزار متر مکعب آب برای مرکز شهر تأمین می‌کند و مشکل کم‌آبی را برای ۳۰ سال آینده حل خواهد کرد.

هیوا نذیف، مدیر پروژه، اظهار داشت: «یکی از بزرگترین دستاوردهای این پروژه، توقف ۴۵۰ چاه آب بوده است. مشکل آب یکی از مشکلات برجسته کوردستان بود، اما اکنون این مشکل را نداریم. حتی اکنون مخازن آب ما پر شده‌اند و مردم خواستار افزایش پروژه‌ها هستند، نه حل مشکل کم‌آبی.»

این پروژه عظیم در مدت تنها یک سال از مرحله سنگ بنا به مرحله بهره‌برداری رسید و اکنون توانایی تأمین ۴۸۰ هزار متر مکعب آب پاک را برای تمامی اربیل دارد. دولت اقلیم کوردستان چندین پروژه مشابه را در سطح اقلیم در دست اجرا دارد.